Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın eski sevgilisi olan ünlü oyuncu Devrim Özkan, Beşiktaş–Galatasaray derbisi için yaptığı tahminle gündem oldu.
Sarı-kırmızılı takıma olan yakınlığıyla bilinen Devrim Özkan, dev derbi için skor tahmininde bulundu. Özkan, Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılacağını söyledi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş–Galatasaray derbisi öncesi hem taraftarlar hem de spor ve sanat dünyasından isimler tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Devrim Özkan'ın tahmini de kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.
Son Dakika › Spor › Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)