Devrim Özkan\'dan bomba derbi tahmini

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın eski sevgilisi olan ünlü oyuncu Devrim Özkan, Beşiktaş–Galatasaray derbisi için yaptığı tahminle gündem oldu.

SKOR TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Sarı-kırmızılı takıma olan yakınlığıyla bilinen Devrim Özkan, dev derbi için skor tahmininde bulundu. Özkan, Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılacağını söyledi.

DERBİ ÖNCESİ HEYECAN ARTIYOR

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş–Galatasaray derbisi öncesi hem taraftarlar hem de spor ve sanat dünyasından isimler tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Devrim Özkan'ın tahmini de kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.