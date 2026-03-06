Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini - Son Dakika
Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini

Devrim Özkan\'dan bomba derbi tahmini
06.03.2026 16:21
Devrim Özkan\'dan bomba derbi tahmini
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'nın eski sevgilisi ve ünlü oyuncu Devrim Özkan, Beşiktaş-Galatasaray derbisi için yaptığı skor tahminiyle gündeme geldi. Özkan, sarı-kırmızılı ekibin Beşiktaş karşısında 2-1'lik galibiyetle ayrılacağını öngördü.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın eski sevgilisi olan ünlü oyuncu Devrim Özkan, Beşiktaş–Galatasaray derbisi için yaptığı tahminle gündem oldu.

SKOR TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Sarı-kırmızılı takıma olan yakınlığıyla bilinen Devrim Özkan, dev derbi için skor tahmininde bulundu. Özkan, Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılacağını söyledi.

DERBİ ÖNCESİ HEYECAN ARTIYOR

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş–Galatasaray derbisi öncesi hem taraftarlar hem de spor ve sanat dünyasından isimler tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Devrim Özkan'ın tahmini de kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bero2005 Bero2005:
    ?????? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:04
