Sivasspor-Malmö maç biletleri satışta

DG Sivasspor ile Malmö arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının kağıt ve e-biletleri satışa çıktı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 25 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de sahasında Malmö'yü konuk edecek. Mücadelenin biletleri satışa sunuldu.

Biletlerle ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Karşılaşma için kağıt ve e-bilet satışı yapılmaktadır. Passo web sitesinden ve Passo mobil üzerinden kağıt bilet alan taraftarlar, biletin PDF çıktısını alarak veya Passo mobil uygulamasından QR kodu okutarak maça giriş yapabileceklerdir. E-bilet satışı tüm Passolig kartlarına açıktır. Kombineler tüm Avrupa maçlarında geçerli olacaktır. Engelli tribün biletleri Sivas merkez Passolig gişelerinden ve maç günü stadyum gişelerinden alınabilir."

Bilet fiyatları ise şöyle:

VIP Üst (1. Kategori): 100 TL

Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL

Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL

Güney Alt (3. Kategori): 30 TL

Güney Üst (3. Kategori): 30 TL

Bayan Tribün: 30 TL

Misafir Tribün: 39 TL - SİVAS