Sivasspor'un yeni transferi Dia Saba stadyumda taraftarı selamladı

DG Sivasspor'un yeni transferi Dia Saba, Alanyaspor maçı öncesi stadyumda taraftarı selamladı.
Bir süredir Birleşik Arap Emirleri Pro Ligi'nde Al-Nasr forması giyen orta saha oyuncusu Dia Saba'yı kadrosuna katmak isteyen Yiğidolar, transferde mutlu sona ulaştı. Kırmızı-beyazlı kulüp Saba ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuştu.
İsrailli oyuncu Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumuna gelerek Sivasspor-Alanyaspor maçı öncesi taraftarı selamladı. Taraftarlar ise Saba'yı alkışladı. - SİVAS
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