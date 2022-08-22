Sivasspor'un yeni transferi Dia Saba stadyumda taraftarı selamladı - Son Dakika
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Sivasspor'un yeni transferi Dia Saba stadyumda taraftarı selamladı

22.08.2022 19:33
Sivasspor'un yeni transferi Dia Saba stadyumda taraftarı selamladı

DG Sivasspor'un yeni transferi Dia Saba, Alanyaspor maçı öncesi stadyumda taraftarı selamladı.

DG Sivasspor'un yeni transferi Dia Saba, Alanyaspor maçı öncesi stadyumda taraftarı selamladı.

Bir süredir Birleşik Arap Emirleri Pro Ligi'nde Al-Nasr forması giyen orta saha oyuncusu Dia Saba'yı kadrosuna katmak isteyen Yiğidolar, transferde mutlu sona ulaştı. Kırmızı-beyazlı kulüp Saba ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuştu.

İsrailli oyuncu Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumuna gelerek Sivasspor-Alanyaspor maçı öncesi taraftarı selamladı. Taraftarlar ise Saba'yı alkışladı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'un yeni transferi Dia Saba stadyumda taraftarı selamladı - Son Dakika

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