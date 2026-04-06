Diagne Rekor Peşinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diagne Rekor Peşinde

06.04.2026 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler'in golcüsü Diagne, 4 gol daha atarak 1. Lig'de yeni bir rekor kırabilir.

Süper Lig'e yükselme mücadelesinin son 5 haftaya taşındığı Trendyol 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler formasıyla gol sayısını 26'ya yükselten Mbaye Diagne, 4 gol daha bulması halinde 2001-2002'den bu yana 1. Lig'de bir sezonda en fazla gol atan isim olacak.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e çıkacağı, bu iki ekibi takip eden 5 takımdan birinin de play-off'la Süper Lig'e yükseleceği ligde, ligi 3. sırada bitirecek ekip doğrudan play-off finaline yükselecek. Bu takımı takip eden 4 takım ise diğer finalist olmak için birbirleriyle karşılaşacak.

Ligin son 4 sırasında yer alacak ekipler ise TFF 2. Lig'e düşecek.

Normal sezonun bitimine 5 haftanın kaldığı ligde 34. hafta müsabakaları yarın, çarşamba ve perşembe günleri oynanacak.

İlk 3 sıra hata yapmadı

Dün tamamlanan 33. hafta müsabakalarına ilk 3 sırada giren Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Esenler Erokspor haftayı galibiyetle kapatarak Süper Lig için iddialarını sürdürdü. Teknik direktör Uğur Uçar'ın göreve gelmesinin ardından 8. maçında ilk kez yenilen Arca Çorum FK, ilk 2 yarışında geride kaldı.

Ligde perşembe günü oynanacak Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının skoru, Erzurumspor FK'yi zirvede yalnız bırakabilir.

Diagne'nin gözü rekorda

Dün konuk ettiği Boluspor'u 6-1 yenerek üçüncü sıradaki Esenler Erokspor'la puan farkını koruyan Amed Sporif Faaliyetler'de 2 gol atan Mbaye Diagne gol sayısını 26'ya çıkardı. Diagne, kalan 5 haftada 4 gol daha bulması halinde 2018-2019'da Altay formasıyla 29 golü bulunan Marco Paixao'nun rekorunu kıracak.

1963-1964 sezonunda 2. Lig adıyla oynanmaya başlanan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi ismiyle devam eden ligde, 2001-2002'den beri en fazla golü atan Marco Paixao'yu 28 golle Yunus Altun (Konyaspor), 27 golle Taner Demirbaş (Malatyaspor) ve 25 golle Okan Yılmaz (Bursaspor) izliyor.

Kalan maçlar

Ligde ilk 3 sırada yer alanların kalan maçları şöyle:

Erzurumspor FK (72): İstanbulspor (D), Boluspor, Sipay Bodrum FK (D), Bandırmaspor, Arca Çorum FK (D)

Amed Sportif Faaliyetler (70): Esenler Erokspor (D), Eminevim Ümraniyespor, Bandırmaspor (D), Sipay Bodrum FK, Alagöz Holding Iğdır FK (D)

Esenler Erokspor (66): Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor (D), Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, SMS Grup Sarıyer (D), Atko Group Pendikspor

Play-off

Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK, Atko Group Pendikspor ve Bandırmaspor play-off barajında mücadelesini sürdürüyor. Ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor'un yanı sıra 33 puanlı Sakaryaspor ve 35 puana sahip Serikspor küme düşme hattında yer alıyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Diagne Rekor Peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 12:27:41. #.0.4#
SON DAKİKA: Diagne Rekor Peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.