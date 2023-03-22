Diagne sosyal medyayı karıştırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyip mesaj iletti - Son Dakika
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Diagne sosyal medyayı karıştırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyip mesaj iletti

22.03.2023 10:29

Fatih Karagümrük'te forma giyen Mbaye Diagne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyip yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem yarattı. Yıldız futbolcu, "Merhaba Başkan Erdoğan. Seni yakın zamanda görmek istiyorum, elbette?" şeklinde konuştu. Diagne'nin bu paylaşımından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştireceği düşünülüyor.

Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te forma giyen eski Galatasaraylı Mbaye Diagne, yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ETİKETLEDİ

Karagümrük'ün Senegalli forveti Diagne, paylaştığı fotoğrafa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyip bir not düştü.

"YAKIN ZAMANDA GÖRMEK İSTİYORUM"

Mbaye Diagne paylaştığı fotoğrafta, "Merhaba Başkan Erdoğan. Seni yakın zamanda görmek istiyorum, elbette?" notunu yazdı.

HERKES TEK BİR İHTİMALDE BULUŞTU

Diagne'nin yaptığı bu paylaşım bir anda sosyal medyada zirveye oturdu. Senegalli forvetin bu paylaşımından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceği anlamı çıkartıldı.

Diagne'den şaşırtan paylaşım! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyip mesaj yolladı
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Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diagne sosyal medyayı karıştırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyip mesaj iletti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diagne sosyal medyayı karıştırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyip mesaj iletti - Son Dakika
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