Diagne sosyal medyayı karıştırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyip mesaj iletti

Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te forma giyen eski Galatasaraylı Mbaye Diagne, yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ETİKETLEDİ

Karagümrük'ün Senegalli forveti Diagne, paylaştığı fotoğrafa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyip bir not düştü.

"YAKIN ZAMANDA GÖRMEK İSTİYORUM"

Mbaye Diagne paylaştığı fotoğrafta, "Merhaba Başkan Erdoğan. Seni yakın zamanda görmek istiyorum, elbette?" notunu yazdı.

HERKES TEK BİR İHTİMALDE BULUŞTU

Diagne'nin yaptığı bu paylaşım bir anda sosyal medyada zirveye oturdu. Senegalli forvetin bu paylaşımından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceği anlamı çıkartıldı.