Üye Girişi
Dicle Gençlikspor'dan 4-0'lık galibiyet - Son Dakika

Dicle Gençlikspor'dan 4-0'lık galibiyet

26.12.2021 17:36
Dicle Gençlikspor'dan 4-0'lık galibiyet

Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi A Grubu'nda mücadele geden Dicle Gençlikspor, sezonun 2. maçında karşılaştığı rakibi Şeyh Şamil Gençlikspor'u 4-0'lık skorla yendi.

Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi A Grubu'nda mücadele geden Dicle Gençlikspor, sezonun 2. maçında karşılaştığı rakibi Şeyh Şamil Gençlikspor'u 4-0'lık skorla yendi.

Şampiyon hedefiyle yola çıkan Dicle Gençlikspor Kulübü Başkanı Cengiz Ayna, ilk iki maçta gol yemeden sahadan ayrılan takımını tebrik etti. Ayna: "Gençliği ve sporu önemsiyoruz. İş hayatımızdaki yoğunluk arasında ilçemizdeki gençlerimize bu anlamda hizmet etmek, bizim için onur ve gururdur. Kulüp Başkanı olarak her zaman tam destekle Dicle Gençlikspor'un yanındayız. Gelecek hafta karşılaşacağımız rakibi yeneceğimize inanıyorum. Gerek yönetimdeki diğer arkadaşlarımıza, teknik kadromuza, gerek ise tüm oyuncularımıza güveniyorum. Futbol tabiriyle 12. oyuncu konumundaki tüm taraftarlarımıza, bize verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Tabi takımımıza ayrı bir önem ve değer veren Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören'e de destek ve katkılarından dolayı kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Hedefimiz, bu sezon şampiyon olarak bir üst ligde mücadele etmek. Dicleli tüm futbolseverleri takımımızın oynayacağı tüm maçlara davet ediyorum. Bizlere ilk iki maçta yenilgi yüzü göstermeyen takımımıza şampiyonluk yolunda bir kez daha başarılar diliyorum" dedi.

Dicle Gençlikspor, haftaya Hançepekspor ile karşılaşacak. - DİYARBAKIR

Dicle Gençlikspor'dan 4-0'lık galibiyet
Dicle Gençlikspor'dan 4-0'lık galibiyet

YORUMLAR
500

Diyarbakır, Şeyh Şamil, Futbol, Dicle, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dicle Gençlikspor'dan 4-0'lık galibiyet - Son Dakika Spor


Fenerbahçe'den yapılan açıklama taraftarı ikna etmedi Fenerbahçe'den yapılan açıklama taraftarı ikna etmedi         
17:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan cevap         
17:25
Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı! Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı!         
13:51
Çocuklarının gözleri önünde karısını öldürüp daireyi ateşe veren cani koca, uyuşturucu bağımlısı çıktı Çocuklarının gözleri önünde karısını öldürüp daireyi ateşe veren cani koca, uyuşturucu bağımlısı çıktı         
13:23
5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası! 5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası!         
09:06
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde         
08:59
KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu! KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu!         
08:55
Başakşehir maçının ardından Ahmet Ağaoğlu'dan çok sert uyarı: Sakın teşebbüs etmeyin, işinizi yapın Başakşehir maçının ardından Ahmet Ağaoğlu'dan çok sert uyarı: Sakın teşebbüs etmeyin, işinizi yapın         
23:40
Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi         
20:34
Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı         
20:27
Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi         
18:14
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk         
17:23
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi? Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi?         
13:08
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15

Son Dakika Haberleri
17:35 Fenerbahçe'den yapılan açıklama taraftarı ikna etmedi
17:26 Dünya yıldızının akıllara durgunluk veren golü tüm Türkiye'nin dilinde
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan cevap
17:13 Denizli'de13 yaşındaki çocuk pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı
16:08 Bomba iddia: 48 yaşındaki Seray Sever, ikiz bebeklere hamile
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Utanmadan bana mektup gönderiyor, Bay Kemal ve onun müridi
15:53 Ödülleri için daire yaptıran Ebru Yaşar: Villaya geçeceğiz
15:32 Erol Bulut, Rizespor'a ilk yenilgisini yaşattı!
15:28 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz zengini daha zengin yapar, bu çarkı bozacağız
15:19 Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'dan sonra Trabzonspor da ağlamaya başladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 17:46:56. #1.12#
SON DAKİKA: Dicle Gençlikspor'dan 4-0'lık galibiyet - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement