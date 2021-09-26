Didim Bisiklet Festivali başladı

Didim Belediyesi ve Didim Poseidon Bisiklet Derneği'nin organize ettiği, bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Didim Bisiklet Festivali 200'e yakın bisikletçinin katılımı ile başladı.

Festivali kapsamında Türkiye'nin birçok yerinden katılım gösteren bisikletçiler, Cumhuriyet Kent Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından start verdi. Etkinliğe Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, E. Öznur Gündoğdu, Zeynel Şener, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ve bisikletçiler katıldı.

Etkinlik öncesi konuşma yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Tüm bisikletçilere katılımlarından dolayı teşekkür ederim. Sizlere burada görmek, cıvıl cıvıl bir ortamında içinde bulunmak bizleri heyecanlandırdı. İnşallah seneye de hep birlikte oluruz" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle etkinliği gerçekleştiremediklerini belirten Didim Poseidon Bisiklet Derneği Başkanı İbrahim Sümer, "Bu yıl sayıyı 300'e çıkarmayı planlamıştık. Pandemi sebebi ile katılımcı sayısını sınırladık. Etkinlik boyunca ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacağız. Başta Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay olmak üzere bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 200'e yakın bisikletçi Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın öncülüğünde Cumhuriyet Kent Meydanından start verdi. - AYDIN