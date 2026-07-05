Diego Carlos Avusturya Kampında

Fenerbahçe Kulübü, oyuncularından Diego Carlos'un Avusturya kampında yer alacağını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon kiralık olarak İtalya ekibi Como'da forma giyen Brezilyalı stoperin Avusturya kampına katılacağı belirtildi.
Tecrübeli stoper, Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği ilk etap kamp çalışmalarında yer almamıştı.
Diego Carlos'un, planlı sağlık kontrollerinin ardından ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'daki kampa katılacağı aktarıldı.
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