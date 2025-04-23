Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Diego Carlos'un İstanbul'da yaşayan ailesi depremde panikle yalın ayak dışarı çıktı.
İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası panik yaşanırken, vatandaşlar sokak ve bahçelere akın etti. Fenerbahçeli futbolcu Diego Carlos'un ailesi de depremin ardından korkuyla yalın ayakla evlerini terk etti.
O anları Carlos'un eşi Naiara sosyal medya hesabından paylaştı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Diego Carlos'un Ailesi Depremde Panik İçinde - Son Dakika
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