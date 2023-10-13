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Diego Simeone, Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'un antrenmanını ziyaret etti - Son Dakika

Diego Simeone, Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'un antrenmanını ziyaret etti

Son Güncelleme: 13.10.2023 14:58

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, İspanyol ekibinden eski futbolcusu Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'un antrenmanını ziyaret etti. Deneyimli hoca, Turan ile uzun süre sohbet etti.

Arda Turan ile Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone yeniden bir araya geldi. Eyüpspor'u çalıştıran eski öğrencisini kulüp tesislerinde ziyaret eden Arjantinli hoca, Turan ile uzun uzun sohbet etti.

TEKNİK EKİP VE FUTBOLCULARA BAŞARI DİLEDİ

Diego Simeone, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor'un antrenmanını ziyaret etti. Arjantinli teknik adam, Arda Turan ile sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. Tecrübeli teknik direktör ayrıca Eyüpspor'un teknik ekibine ve futbolcularına başarı diledi.

"HAYATIMIN SONUNA KADAR BU ANI HATIRLAYACAĞIM"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Diego Simeone'nin ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Turan, paylaşımında, "İnsan hayatı, biriktirdiği anıların toplamı. Kağıt üzerine yazılan başarılar ve kalplere yazılan dostluklar. Yıllarca birlikte çalıştık, oyunculuk kariyerimin çok önemli başarılarına onunla imza attım. Bugün ailesiyle geldiği İstanbul gezisinde çok kısıtlı zamanını ayırarak, sabah antrenmanımızda bizleri ziyaret etti Diego Simeone. Kazandığı onlarca başarının temelinde; futbola duyduğu inanılmaz sevgi ve dostlarına olan bağlılığı olduğunu bugün bir kez daha gösterdi. Benim için, takımım için çok büyük sürprizdi. Antrenman sonunda tüm oyuncuları teker teker tebrik ederek kalbinin bizlerle olduğunu belirtti. Sahadaki çözümleriyle, taktikleriyle bir deha olan Mister Simeone bugünkü ziyaretiyle, kalbinin de ne kadar özel olduğunu bir kez daha gösterdi. Seni seviyorum Mister, seni her zaman sevdim, hep de seveceğim. Çok teşekkür ederim. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım bu özel an için, dostluğumuz için…" ifadelerine yer verdi.

Dünya devinin hocası Simeone'den Arda Turan'a büyük sürpriz! Eyüpspor'un antrenmanını ziyaret etti
Dünya devinin hocası Simeone'den Arda Turan'a büyük sürpriz! Eyüpspor'un antrenmanını ziyaret etti
Dünya devinin hocası Simeone'den Arda Turan'a büyük sürpriz! Eyüpspor'un antrenmanını ziyaret etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Diego Simeone, Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'un antrenmanını ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diego Simeone, Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'un antrenmanını ziyaret etti - Son Dakika
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