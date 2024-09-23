Dila Nur Kaya 12 Yaş Tenis Turnuvasında Birinci Oldu

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Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 12-15 Eylül tarihlerinde Antalya Lara Tenis Kulübü'nde düzenlenen 12 Yaş Tenis Turnuvası'nda Afyonkarahisarlı Dila Nur Kaya, 6-B grubunda birincilik elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 12-15 Eylül tarihlerinde Antalya Lara Tenis Kulübü'nde düzenlenen 12 Yaş hafta sonu Tenis Turnuvası, genç yeteneklerin performanslarını sergilediği önemli bir organizasyon oldu. Turnuvaya katılan sporcular arasında Afyonkarahisarlı Dila Nur Kaya, gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Dila, 6-B grubunda birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Dila Nur Kaya, grup sıralama maçlarında da sergilediği performansla göz doldurdu. - AFYONKARAHİSAR