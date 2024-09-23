Dila Nur Kaya 12 Yaş Tenis Turnuvasında Birinci Oldu - Son Dakika
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Spor

Dila Nur Kaya 12 Yaş Tenis Turnuvasında Birinci Oldu

Dila Nur Kaya 12 Yaş Tenis Turnuvasında Birinci Oldu

Afyonkarahisarlı Dila Nur Kaya, Antalya'daki turnuvada 6-B grubunda birincilik kazandı.

23.09.2024 12:01
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Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 12-15 Eylül tarihlerinde Antalya Lara Tenis Kulübü'nde düzenlenen 12 Yaş Tenis Turnuvası'nda Afyonkarahisarlı Dila Nur Kaya, 6-B grubunda birincilik elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 12-15 Eylül tarihlerinde Antalya Lara Tenis Kulübü'nde düzenlenen 12 Yaş hafta sonu Tenis Turnuvası, genç yeteneklerin performanslarını sergilediği önemli bir organizasyon oldu. Turnuvaya katılan sporcular arasında Afyonkarahisarlı Dila Nur Kaya, gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Dila, 6-B grubunda birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Dila Nur Kaya, grup sıralama maçlarında da sergilediği performansla göz doldurdu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dila Nur Kaya 12 Yaş Tenis Turnuvasında Birinci Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dila Nur Kaya 12 Yaş Tenis Turnuvasında Birinci Oldu - Son Dakika
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