Dilek Erzik Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik'in vefat eden eşi Dilek Erzik, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Dilek Erzik için Levent Afet Yolal Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Şenes Erzik ile aile bireyleri, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına, teknik direktörler Fatih Terim ve Şenol Güneş ile Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi katıldı.

Dilek Erzik cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.