Türkiye'nin ayakta alkışladığı hakem! Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndürdü - Son Dakika
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Türkiye'nin ayakta alkışladığı hakem! Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndürdü

29.11.2022 00:10

Bölgesel Amatör Ligi'nde Bartınspor ile Kdz. Ereğli arasındaki mücadelede Bartınsporlu oyuncu Tolga Akdeniz, rakiple çarpışma sonucu yere yığıldı. Olay yerine koşarak gelen hakem yaptığı ilk müdahaleyle dili boğazına kaçan futbolcuyu hayatta tuttu.

Bölgesel Amatör Lig'de başına aldığı darbe ile boğazı diline kaçan futbolcuyu maçın orta hakeminin ilk müdahalesi yaşama döndürdü. Olay Bartın Atatürk Stadyumunda oynanan Bartınspor – Kdz. Ereğli Belediyespor maçında yaşandı. Deplasmanlı Bölgesel Amatör Lig'in 9. haftasında Bartınspor – Kdz. Ereğli Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Bartın'daki maçta yürekler ağza geldi! Dili boğazına kaçan futbolcuyu hakem hayata tutundurdu

RAKİBİYLE ÇARPIŞTI

2-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile devam eden karşılaşmanın 85. dakikası oynanırken yarı alanına gelen topu kafayla karşılayan Bartınspor futbolcusu Tolga Akdeniz, topa ikinci kez müdahale etmek isterken rakibiyle çarpıştı.

Başına aldığı darbe ile bir anda yere yığılan futbolcunun dili boğazına kaçtı. Pozisyona yakın bir noktada olan karşılaşmanın orta hakemi Ümit Gürsoy koşarak yerde yatan futbolcunun yanına geldi ve yaptığı ilk müdahale ile dili boğazına kaçtığı için nefes alamayan futbolcuyu hayata tutundurdu.

Bartın'daki maçta yürekler ağza geldi! Dili boğazına kaçan futbolcuyu hakem hayata tutundurdu

GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ

Daha sonra sağlık görevlilerince tedavisi devam eden Tolga Akdeniz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Akdeniz'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, kafa kısmında oluşan açılmaya ise 4 dikiş atıldığı öğrenildi.
Karşılaşma 2-1 Bartınspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: İHA
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Akdeniz, Bartın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'nin ayakta alkışladığı hakem! Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndürdü - Son Dakika

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