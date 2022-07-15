Dinamo Kiev ile ön eleme oynayacak Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 3 yıldız yok

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme Tur ilk maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile 20 Temmuz'da karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu. Kadroda, Rennes'e imza atması beklenen Kim Min Jae, Luiz Gustavo ve Marcel Tisserand'ın yanı sıra kadroda düşünülmeyen 7 isim daha yer almadı.

FENERBAHÇE'NİN UEFA LİSTESİ

Altay Bayındır

Ertuğrul Çetin

Serdar Aziz

Filip Novak

Attila Szalai

Willian Souza Arao Da Silva

Ferdi Kadıoğlu

Mert Hakan Yandaş

Diego Rossi

Enner Valencia

Dimitris Pelkas

Joshua King

İrfan Can Kahveci

Oliveira Dos Santos Lincoln Henrique

Bruma

Arda Güler

Miha Zajc

Miguel Crespo Da Silva

Burak Kapacak

Ismail Yüksek

Emre Mor

Mergim Berisha

Serdar Dursun

Bright Osayi-Samuel

Muhammed Gümüşkaya

10 İSİM KADROYA ALINMADI