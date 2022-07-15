Dinamo Kiev ile ön eleme oynayacak Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 3 yıldız yok
15.07.2022 21:00
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 25 kişilik kadrosunu UEFA'ya gönderdi. Kadroda, Kim Min Jae, Luiz Gustavo ve Marcel Tisserand'ın yanı sıra 7 futbolcu daha yer almadı. İşte o futbolcular...
Fenerbahçe, Dinamo Kiev hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçlarının kadrosu UEFA'ya bildirildi
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme Tur ilk maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile 20 Temmuz'da karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu. Kadroda, Rennes'e imza atması beklenen Kim Min Jae, Luiz Gustavo ve Marcel Tisserand'ın yanı sıra kadroda düşünülmeyen 7 isim daha yer almadı.
FENERBAHÇE'NİN UEFA LİSTESİ
- Altay Bayındır
- Ertuğrul Çetin
- Serdar Aziz
- Filip Novak
- Attila Szalai
- Willian Souza Arao Da Silva
- Ferdi Kadıoğlu
- Mert Hakan Yandaş
- Diego Rossi
- Enner Valencia
- Dimitris Pelkas
- Joshua King
- İrfan Can Kahveci
- Oliveira Dos Santos Lincoln Henrique
- Bruma
- Arda Güler
- Miha Zajc
- Miguel Crespo Da Silva
- Burak Kapacak
- Ismail Yüksek
- Emre Mor
- Mergim Berisha
- Serdar Dursun
- Bright Osayi-Samuel
- Muhammed Gümüşkaya
10 İSİM KADROYA ALINMADI
- Kim Min Jae
- Luiz Gustavo
- Marcel Tisserand
- Steven Caulker
- Mauricio Lemos
- Nazım Sangare
- Max Meyer
- Mbwana Samatta
- Çağtay Kurukalıp
- Tiago Çukur