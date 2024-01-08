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Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımını farka boğdu - Son Dakika
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Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımını farka boğdu

Fransa Kupası son 64 turunda PSG, Amatör Lig takımı Revel'e konuk oldu ve mücadeleyi 9-0 kazandı.

08.01.2024 - 08:42,  Güncelleme: 09:15
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Fransa Kupası son 64 turu maçında Luis Enrique'nin PSG'si, Fransa Amatör Lig ekiplerinden Revel'e konuk oldu. Pierre-Fabre Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi PSG 9-0 kazandı.

6 FARKLI İSİM GOL ATTI

Mücadelenin golleri; 16, 45 ve 48. dakikada Kylian Mbappe'den, 38. dakikada Maxence N'Guessan'ın kendi ağlarına yaptığı vuruştan, 43. dakikada Marco Asensio'dan 71. dakikada penaltıdan Gonçalo Ramos'tan, 76 ve 90. dakikalarda Randal Kolo Muani'den ve 87. dakikada Cher Ndour'dan geldi.

Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımının resmen içinden geçti

PSG SON 32'DE

Bu sonuçla birlikte PSG son 32 turuna yükselirken, Revel kupaya veda etti.

Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımının resmen içinden geçti
Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımını farka boğdu
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (2)
  • FATİH ŞAHİN: Buldunuz garibanı atarsınız tabi Gelin Galatasaray'a atın kolaysa Bayern Münihe top gelmedi bizim oynadıgımız maçta :))) Yanıtla 0 1
  • FATİH ŞAHİN: buldunuz garibanı atın tabii Gelin Galatasarayada ayağınıza top gelmesin Yanıtla 0 0

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Son Dakika Spor Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımını farka boğdu - Son Dakika


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