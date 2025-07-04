Diogo Jota ve kardeşinin hayatını kaybettiği kazanın sebebi belli oldu

Liverpool'un yıldız futbolcusu Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva, İspanya'nın kuzeyinde geçirdikleri feci kazada yaşamını yitirdi. Trajik olayın, kullandıkları Lamborghini marka aracın lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği belirtildi. Kazanın detayları hem futbol dünyasında hem de Jota'nın memleketi Portekiz'de büyük üzüntüyle karşılandı.

Olay, Zamora bölgesindeki Cernadilla kasabasında, A-52 otoyolunda yaşandı. Portekiz sınırına yalnızca 10 mil uzaklıkta meydana gelen kazada, Jota ve kardeşi İngiltere'ye doğru yol alıyordu. İddiaya göre, lüks spor otomobil bir aracı sollarken lastiği patladı ve bu durum, aracın kontrolünü kaybetmesine yol açtı. Araç yoldan çıkarak takla attı ve ardından alev aldı. Alevler çevredeki bitki örtüsüne de sıçradı.

Kardeşlerin, Liverpool'a dönmek üzere Santander limanına doğru ilerlediği bildirildi. Jota'nın kısa süre önce geçirdiği akciğer ameliyatı nedeniyle uçağa binmemesi doktorlar tarafından tavsiye edilmişti. Bu nedenle, feribotla İngiltere'ye gitmeye karar verdikleri ve dönüş yolculuğunu arabayla yaptıkları ifade edildi.

Acil servis ekipleri olay yerine hızla ulaşsa da, her iki kardeşin de hayatını kaybettiği açıklandı. Kaza gece saat 00.35 sularında meydana geldi. Şu an için aracı kimin kullandığı net olarak belirlenemedi.

28 yaşındaki Diogo Jota, kısa süre önce çocukluk aşkı Rute Cardoso ile Porto'da evlenmişti. Çiftin üç çocuğu vardı. Jota, son Instagram paylaşımında düğün görüntülerini "Hayatımın en mutlu günü" sözleriyle paylaşmıştı.

Portekiz Futbol Federasyonu, sabah saatlerinde Jota ve kardeşinin ölümünü doğruladı. Cristiano Ronaldo, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı: "Yeni evlenmiştin, her şey daha yeni başlamıştı. Hepimiz seni çok özleyeceğiz."

Liverpool Kulübü ise yaptığı açıklamada, "Bu kaybın tarifi yok. Diogo, kulübümüzün, taraftarlarımızın ve futbol ailesinin çok özel bir parçasıydı," ifadelerine yer verdi. Kaza, spor dünyasında derin bir yas bıraktı.