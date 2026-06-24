Dirk Kuyt resmen Fenerbahçe'de - Son Dakika
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Dirk Kuyt resmen Fenerbahçe'de

Dirk Kuyt resmen Fenerbahçe\'de
24.06.2026 16:56
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Fenerbahçe, Dirk Kuyt’ın İsmail Kartal’ın 1. Yardımcı Antrenörü olarak göreve getirildiğini açıkladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Hollandalı teknik adam Dirk Kuyt'ın teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak göreve başlayacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbolculuk kariyerinde kulübümüzün şampiyonluğunda önemli rol üstlenen, profesyonelliği, çalışkanlığı ve mücadeleci karakteriyle taraftarımızın sevgisini ve takdirini kazanan Dirk Kuyt, yuvasına geri döndü.

120. yılımızda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda, Dirk Kuyt'ı Teknik Direktörümüz İsmail Kartal'ın 1. Yardımcı Antrenörü olarak yeniden ailemizde görmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Vekilimiz Barış Göktürk, Genel Sekreterimiz Mahmut Uslu, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Nihat Özbağı, Önder Fırat ve Savaş Adalet ile Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerimiz Feridun Geçgel ve İsmail Balcı yer aldı.

Bazı bağlar yeniden kurulmaz çünkü hiç kopmaz."

Dirk Kuyt resmen Fenerbahçe'de

FENERBAHÇE'DEKİ FUTBOLCULUK KARİYERİ

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe'de 3 yıl top koşturan Dirk Kuyt, çıktığı 130 maçta 37 gol ve 28 asistlik performans sergiledi. 

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Dirk Kuyt, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dirk Kuyt resmen Fenerbahçe'de - Son Dakika

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