Diyarbakır'a 3.5 Milyar Liralık Spor Yatırımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Diyarbakır'a 3.5 Milyar Liralık Spor Yatırımı

Diyarbakır\'a 3.5 Milyar Liralık Spor Yatırımı
09.08.2025 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Diyarbakır'a yıl sonunda 3.5 milyar lira spor yatırımı yapılacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, " Diyarbakır'a bu yılın sonunda başlamak üzere önümüzdeki yıl yaklaşık 3.5 milyar liraya spor yatırımı, tesis yatırımı yapacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Karate Federasyonu tarafından Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Karate Premier Ligi Rıdvan Gümüş Etabı müsabakalarını izledi. Bak, burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır'daki spor organizasyonunda sporun birleştirici gücünü gerçekleştirmek için bir arada olduklarını, 46 ilden gelen bin 33 sporcuyla şampiyonanın yapıldığını ifade etti.

Tüm katılımcılara başarılar dileyen Bak, "Özellikle de bu sporun gerçekten disiplini, saygısı ve kendini savunma teknikleri sebebiyle de gerçekten insanın hayatında önemli bir sürece tanıklık ettiğini görüyoruz. Hepimiz karate filmlerinden esinlenmişizdir. Sokaktaki hareketlerden esinlenmişizdir. Çocukluğumuzda, gençliğimizde. Dolayısıyla hakikaten bir disiplin sporu. Ben inanıyorum ki Türk karatesi çok çok önemli başarılar elde edecek. Daha dün dünya oyunlarında Eray Şamdan dünya şampiyonu oldu. Bunun için de tebrik ediyoruz camiamızı" dedi.

Diyarbakır Stadı'nda dün akşam bir gösteri maçı yaptıklarını hatırlatan Bak, sporun iyileştirici gücüne inandıklarını kaydederek, "Türkiye, dünyanın en modern tesislerine sahip. Cumhurbaşkanımızın Türk sporuna yaptığı yatırımları hepimiz biliyoruz. Spor tesisleri anlamında yatırımlar devam ediyor. Dünyanın en modern tesislerine sahibiz ve Türkiye spor ülkesi olma yönünde hızla ilerliyor. İnanıyoruz ki Türk karatesinde Avrupa ve Dünya şampiyonları çıkmaya devam edecek. Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Ülkemizle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye için hep beraber çalışacağız"

'Terörsüz Türkiye' sürecinin başarılı olması için hep beraber çalışacaklarını vurgulayan Bak, "Biz, spor camiası olarak gençlerimizi spor salonlarına getireceğiz, yüzme havuzlarına getireceğiz. Sporun birleştirici gücünü kullanacağız, iyileştirici gücünü kullanacağız. Diyarbakır'ın gençlerini de şampiyonluklarla süsleyeceğiz. İnşallah hep beraber ülkemizin bayrağını dalgalandıracağız. Ülkemizi büyütmek için, geliştirmek için çalışacağız. Yine bölgemizin çocuklarıyla beraber kaynaşacağız. Buraya yatırımlarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'a Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 2 bin kişilik bir öğrenci yurdu yaptıklarını aktaran Bak, konuşmasını şöyle tamamladı:

" Bağlar'da spor tesisleri yapıyoruz. Yüzme havuzları yapıyoruz. Diyarbakır'a bu yılın sonunda başlamak üzere önümüzdeki yıl yaklaşık 3.5 milyar liraya spor yatırımı, tesis yatırımı yapacağız. Büyüyen, gelişen Türkiye'yi seviyoruz. Ülkemizi seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz. 'Terörsüz Türkiye' için hep beraber çalışacağız. Türk sporunun başarıya koşması için hep beraber çalışacağız."

Bakan Bak'a, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin eşlik etti.

Bak ve protokol üyeleri, müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyalarını verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Osman Aşkın Bak, Yerel Haberler, Politika, Gençlik, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diyarbakır'a 3.5 Milyar Liralık Spor Yatırımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti 17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı 4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı
Yargıtay’dan Narin Güran cinayeti davası talebi Yargıtay'dan Narin Güran cinayeti davası talebi
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı Son isteği cenazede ortaya çıktı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı! Son isteği cenazede ortaya çıktı
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
Yok artık Kerem Aktürkoğlu Gemileri resmen yaktı Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Gemileri resmen yaktı
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı

12:59
Ne getiriyor ne götürüyor İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri
Ne getiriyor ne götürüyor? İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri
12:34
Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında
Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında
12:29
Alevlerin sardığı köyde kayıp büyük: 2 ton yağım vardı, hepsi yandı
Alevlerin sardığı köyde kayıp büyük: 2 ton yağım vardı, hepsi yandı
10:37
Hangi ilde hangi parti birinci İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
15:09
100 liralık Süper Lig biletleri saniyeler içinde tükendi
100 liralık Süper Lig biletleri saniyeler içinde tükendi
15:03
BTC Türk hesabı olmayanlara SMS gönderdi, ortalık fena karıştı
BTC Türk hesabı olmayanlara SMS gönderdi, ortalık fena karıştı
15:02
35 yaşındaki aktör, sevgilisinden şiddet gören kıza yardım ederken öldürüldü
35 yaşındaki aktör, sevgilisinden şiddet gören kıza yardım ederken öldürüldü
14:50
Olimpiyat Şampiyonu, havalimanında erkek arkadaşına saldırdı
Olimpiyat Şampiyonu, havalimanında erkek arkadaşına saldırdı
14:33
Çanakkale’de orman yangını 3 köy tahliye edildi, Boğaz trafiğe kapatıldı
Çanakkale'de orman yangını! 3 köy tahliye edildi, Boğaz trafiğe kapatıldı
14:29
İletişim Başkanı Duran’dan İsrail’in Gazze’yi işgal planına sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Gazze'yi işgal planına sert tepki
14:28
Hemzemin geçitte intihar gibi hata: Araç paramparça oldu
Hemzemin geçitte intihar gibi hata: Araç paramparça oldu
14:17
Beşiktaş Ndidi’yi resmen açıkladı İşte maliyeti
Beşiktaş Ndidi'yi resmen açıkladı! İşte maliyeti
14:14
Fahrettin Altun’un başkanı olduğu kurumdan İBB’ye para cezası
Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumdan İBB'ye para cezası
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:09
Yok artık Kerem Aktürkoğlu Gemileri resmen yaktı
Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Gemileri resmen yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 13:55:35. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'a 3.5 Milyar Liralık Spor Yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.