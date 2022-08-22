Diyarbakır'da yaz spor okullarından 23 bin kursiyer faydalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da yaz spor okullarından 23 bin kursiyer faydalandı

22.08.2022 12:54
Diyarbakır'da yaz spor okullarından 23 bin kursiyer faydalandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 8-14 yaş arası çocuklara yönelik 21 branşta açtığı ücretsiz yaz spor okullarından 23 bin öğrenci faydalandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 8-14 yaş arası çocuklara yönelik 21 branşta açtığı ücretsiz yaz spor okullarından 23 bin öğrenci faydalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, yaz aylarını verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla açtığı ücretsiz yaz spor okulları devam ediyor. Yaz okullarında atletizm, basketbol, jimnastik, çim hokeyi, dart, futbol, güreş, hentbol, judo, karate, kick-boks, kort tenisi, masa tenisi, satranç, taekwondo, izcilik, dağcılık, okçuluk, badminton, voleybol ve yüzme branşlarında eğitimler veriliyor. Kurslarda 21 branşta düzenlenen eğitime katılan 23 bin çocuk, hem spor yapıyor hem de keyifli zaman geçirerek tatillerine renk kattı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diyarbakır'da yaz spor okullarından 23 bin kursiyer faydalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da yaz spor okullarından 23 bin kursiyer faydalandı - Son Dakika
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