Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okullarıyla Çocukları Sporla Buluşturuyor

Spor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukları yaz tatilinde sporla buluşturmak, fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini desteklemek amacıyla 8 dalda düzenlenen Yaz Spor Okullarına katılan 2 bin 750 çocuk yeteneklerini geliştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından çocuklara spor alışkanlığı kazandırmak ve çocukların yaz aylarında vakitlerini verimli değerlendirmeleri amacı ile planladığı Yaz Spor Okulları, 8 ayrı dalda 7-14 yaş aralığındaki 2 bin 750 çocuğun katıldığı kurslarla sürüyor. 13 Eylül'e kadar devam edecek kurslar, Sümer Park Ortak Yaşam Alanı'nda yapılıyor.

Profesyonel eğitmenler eşliğinde spor yapma ve eğlenme imkanı bulan çocuklar, hem vakit geçiriyor hem de bedensel ve zihinsel açıdan daha sağlıklı bireyler olarak yetişiyor.

Futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, kort tenisi, kick-boks, jimnastik, sabah sporları, akıl-zeka oyunları olmak üzere 8 farklı branşta eğitim ve etkinliklerin yapıldığı kurslarda çocuklar, hem eğleniyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor. - DİYARBAKIR