Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, Hentbol ve Voleybol'da Galip Geldi - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, Hentbol ve Voleybol'da Galip Geldi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, Hentbol ve Voleybol\'da Galip Geldi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, hentbolda 29-25'lik galibiyet elde ederken, voleybolda Antepia Spor Kulübü'nü 3-0 yenerek haftayı zaferle kapattı. Futbolda ise 1-1 berabere kaldı.

11.11.2024 10:45  Güncelleme: 10:46
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, hentbol ve voleybol branşlarındaki lig müsabakalarında rakipleri karşısında galibiyet alarak haftayı kapattı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, hentbol ve voleybol müsabakalarında haftayı galibiyetle kapattı. Türkiye Erkekler Hentbol 2. Ligi G Grubu'nda mücadele eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, Van Büyükşehir Belediyespor ile Kayapınar Spor Tesisleri'ndeki salonda karşı karşıya geldi. DBB sporcuları tarafından maçtan önce hem rakip oyunculara hem de hakeme çiçek verildi. DBB takımı, karşılaşmadan 29-25 skorlu galibiyetle ayrıldı. Maçtan sonra Van Büyükşehir Belediyespor'un oyuncularına Halk Lokantası'nda yemek ikram edildi.

Kadınlar bölgesel voleybol ligi

Kadınlar Bölgesel Voleybol Ligi'nde ise DBB Spor Kulübü, rakibi Antepia Spor Kulübü'nü Köşkler Spor Salonu'nda ağırladı. Kıyasıya mücadele edilen müsabakada DBB takımı rakibi Antepia takımını 25-10, 25-12 ve 25-17 setler sonucunda 3-0 mağlup etti.

Futbolda beraberlik

Diyarbakır Süper Amatör A Grubu'nda da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi futbol takımı, Seyrantepe Şilbe Stadı'nda Surkent 21 Gençlikspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 1-1 berabere sonuçlandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, Hentbol ve Voleybol'da Galip Geldi - Son Dakika

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