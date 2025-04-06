Diyarbakır'da 160 Bin TL Ödüllü Satranç Turnuvası

Diyarbakır'da satranç turnuvasında toplam 160 bin TL ödül dağıtıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 3 Nisan'da başlayan ve üç gün süren satranç turnuvasının final müsabakası sonunda toplam 160 bin TL para ödülü dağıtıldı.

Türkiye Satranç Turnuvası final karşılaşmaları, Seyrantepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilirken, 'Vincent Satranç Platformu' üzerinden de canlı yayınlandı. Yoğun çekişmeye sahne olan turnuva, satranç severlerden büyük ilgi gördü.

Turnuva, genç yeteneklerin kendilerini göstermesi ve satranç sporunun yaygınlaşması açısından önemli bir organizasyon olarak kayıtlara geçti.

Hani ilçesi temsilcisi ve turnuva sorumlu üyesi Baver Akkul, Diyarbakır merkezde yapılan ilk elo satranç turnuvasını düzenlediklerini söyledi. Akkul, "23 il, 5 ülkeden katılım oldu. İki kategoride güç derecesine göre yarışan sporcularımız ödüllerini aldı. 160 bin TL ödül dağıttık. 2 tur oynandı. A kategorisi uluslararası satranç puanı dediğimiz 'elo' ile yapıldı. Umarım destekler ile Diyarbakır'da satranç daha da ilerler ve gençlerimizi satranca yönlendirebiliriz" dedi.

Turnuvanın Başhakemi İbrahim Tufan, ilk kez böylesine yüksek katılımlı ve yüksek ödüllü bir turnuvanın Diyarbakır'da yapıldığını söyledi. Tufan, "Temennimiz inşallah böyle devam eder. Şimdiye kadar rekor katılım sayısı oldu. Umarım ki devamı gelir diye umut ediyorum" şeklinde konuştu.

A kategorisinde birinci olan Hali Çetin, birinci olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Diyarbakır'da turnuvanın olması beni mutlu etti. Umarım daha güzel başarılar elde ederim" ifadelerini kullandı.

Bitlis'ten turnuvaya katılan ve 3. olan Veysi Aksoy ise, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "İnşallah bundan sonra güzel turnuvalar olur bizde katılırız" dedi.