Diyarbakır\'da Kadın Kick Boksçular Şampiyonluklar Elde Ediyor

Spor

Diyarbakır'da ailelerinin de desteğini alan ağırlıklı kadın kick boksçular, katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyonluklar elde etti. Kick boksçular, mayıs ve temmuz ayında katılacakları Türkiye Şampiyonası ve Dünya Kupası müsabakalarında elde edecekleri puanlarla milli takıma seçilmeyi hedefliyor.

Ağırlıklı kadınlardan oluşan kick boks öğrencileri, ailelerinden de aldıkları desteklerle katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceler elde etti. Şampiyon kadın kick boksçular, antrenörler Dilek ve Bilgin Erol eşliğinde mayıs ve temmuz ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası ve Dünya Kupası'na hazırlanıyor.

Kadın şampiyonlar, bir yandan antrenman yeri gibi destek beklerken bir yandan da önlerindeki iki büyük turnuvada dereceler elde ederek milli takıma seçilip Diyarbakır'ın adını duyurup Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

2. kademe kick boks antrenörü ve milli sporcu olan Bilgin Erol, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, hala şampiyonalara katıldığını, kız kardeşiyle birlikte Alfa Fight Academy kulübünde sporcular yetiştirdiklerini söyledi. Yetiştirdikleri sporcuların çok kısa süre içinde Türkiye şampiyonu olduğunu, milli takıma erişen sporcuları olduğunu ve en son ocak ayında yapılan Türkiye kick boks şampiyonasında Diyarbakır'da sadece kendi kulüpleri olarak iki Türkiye şampiyonu kazandıklarını belirten Erol, hemen ardından liseler arası Türkiye şampiyonası olduklarını kaydetti.

"Bir Türkiye şampiyonluğu, bir Türkiye üçüncülüğü kazandık" diyen Erol, hemen bir hafta sonra üniversiteler arası müsabaka oldu tekrar Türkiye şampiyonluğu ve Türkiye üçüncülüğü kazandıklarını, ocak ve şubat ayında toplam 5 şampiyonluk, 2 üçüncülük kazanarak çok büyük bir başarı elde ettiklerini ifade etti.

Mayıs ayında İstanbul'da yapılacak Kick Boks Avrupa Kupası olduğuna değinen Erol, şöyle konuştu:

"Hemen ardından da temmuz ayında Türkiye şampiyonamız var. Amacım, sporcularım dereceler yapıp sene sonunda totalde toplanan puanlarla A Milli takıma girmek. Büyüklerin Avrupa şampiyonası Yunanistan'da olacak. Gençlerin Dünya Kupası ise Macaristan'da olacak. Amacım bunları buraya gönderip ilimizi en iyi şekilde temsil etmek. Ağır bayan sporcu. Bunda kız kardeşimin de etkisi var. Kardeşim onlara rol model. Şampiyon olarak onlara öncü oluyor."

"Sporcularımı çok zor şartlarda müsabakalara götürüyorum"

Başarıyı getirenlerin çoğunluğu bayan sporcular olduğuna dikkat çeken Erol, "Amacımız 5 şampiyon değil, 10 şampiyon, daha fazla çıkartmak. Bununda ilimizin tüm kurumları ile bize sahip çıkması gerekiyor. Bu desteği tam anlamıyla görmüyoruz. Sporcularımı çok zor şartlarda müsabakalara götürüyorum. Büyükşehir belediyesi yetkilerine seslenmek istiyorum başarılı sporcularla, başarılı bir kulüp ve onların destekleriyle Sümerpark'ta antrenmanlarımıza devam etmek istiyoruz" dedi.

Kick boksçu Saadet Zerya Işıktaş, 5 yıldır bu sporu yaptığını, bu spora annesinin teşvikiyle başladığını belirtti. Arkasında destekçi bir ailesi olduğuna değinen Işıktaş, "Onların ve antrenörlerimin sayesinde bugünlere geldim. 7-15 Şubat'ta Hindistan'da yapılan 3. Uluslararası Şampiyonasında gençler kategorisinde 60 kilo Lowkick branşında şampiyon oldum. Önümüzde iki büyük maç var. En iyi şekilde onlara hazırlanıyorum. Lise son sınıf öğrencisiyim, aynı zaman üniversiteye hazırlanıyorum. En iyi şekilde ailemi, hocalarımı ve arkadaşlarımı gururlandırmak istiyorum" diye konuştu.

16 yaşındaki Sudenaz Karabulut ise, 4 yıldır bu sporun içinde olduğunu dile getirerek, "3 yıldır şampiyonluklar getiriyorum. Türkiye maçlarında hiç yenilmedim. En son Antalya'da katıldığım şampiyonada birincilik elde ettim. Mayıs ayında yapılacak Dünya kupasına hazırlanıyorum. Bir tane daha Türkiye şampiyonamız var" ifadelerinde bulundu.

26 yaşındaki Dilek Erol da, 12 yıldır kick boks sporuyla uğraştığını, ağabeyinin desteğiyle kick boks sporuna başladığını belirtti. Güneydoğu'da bu tarz sporlara kadınlar için biraz daha olumsuz bakıldığını aktaran Erol, 'Erkek sporu, senin ne işin var burada, bir tarafını kırdın' gibi yargılar olduğunu, bunları da ağabeyi sayesinde yıktığını söyledi.

Şu anda önlerinde Büyükler Avrupa şampiyonası olduğunu belirten Erol, "Ocak ayında yapılan Türkiye şampiyonasında şampiyon oldum. Milli takıma gitmek için ilk kriteri geçmiş oldum. Önümde Türkiye şampiyonası ve Dünya kupası var. Bunun için canla başla çalışıyoruz. Ama Diyarbakır'da spora ve sporcuya destek olmuyorlar. Ağabeyimle birlikte hem sporcu, hem de antrenörüz. Belediyelere dilekçeler veriyoruz. Maddi hiçbir şey istemiyoruz. Tek istediğimiz sporcularıma destek olsunlar. Otobüs bileti, konaklama tek istediklerimiz bunlar. Bu durum bizi çok üzüyor" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR