Diyarbakır\'da Ücretsiz Spor Kursları Başladı

Spor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerin spor yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği ücretsiz spor kurslarına başladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen kurslar, 8-16 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere yönelik farklı branşlarda veriliyor. Yüzme, futbol, akıl ve zeka oyunları, taekwondo ve kort tenisi gibi alanlarda düzenlenen kurslar, kursiyerlere yeteneklerini keşfetme ve geliştirme fırsatı sunuyor. Eğitimler, profesyonel eğitmenler eşliğinde veriliyor.

Futbol branşında 72, yüzme branşında 85, akıl ve zeka oyunlarında 105, taekwondo 95, kort tenisinde ise 55 kursiyer üzere toplam 412 öğrenci eğitim alıyor. Branş eğitimlerine katılan kursiyerlere spor malzemeleri hediye ediliyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen bu kursların 45 gün sürmesi planlanıyor. Kursların sonunda yetenekli çocuklar ve gençler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor kulübünün ilgili branşlarına yönlendirilecek.

Kurslar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait Sümerpark Ortak Yaşam Alanı, 75 Kapalı Tenis Kortları ve Kayapınar Belediyesine bağlı Anzele Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştiriliyor. - DİYARBAKIR