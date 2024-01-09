 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da Wushu Kung-fu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan genç sporcu - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da Wushu Kung-fu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan genç sporcu

Diyarbakır'da kuzenlerinin müsabakalara girip madalya kazanmalarından etkilenerek wushu kung-fu sporuna başlayan 17 yaşındaki Güneş Aslan, 1. Avrupa Wushu Kung-fu Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Aslan, Türkiye ve Balkan şampiyonluklarının ardından dünya şampiyonasına hazırlanmayı hedefliyor.

Diyarbakır\'da Wushu Kung-fu Şampiyonası\'nda altın madalya kazanan genç sporcu
09.01.2024 - 11:25,
Abone Ol

DİYARBAKIR'da kuzenlerinin müsabakalara girip madalya kazanmalarından etkilenerek wushu kung-fu sporuna başlayan 11'inci sınıf öğrencisi Güneş Aslan (17), Balkan ve Türkiye şampiyonluğunun ardından İstanbul'da düzenlenen, 19 ülkeden 650 sporcunun katıldığı 1'inci Avrupa Wushu Kung-fu Şampiyonası'nda, Genç Bayanlar Light Sanda kategorisinde 52 kiloda altın madalya kazandı. Aslan, "Boş zamanlarımda gündelik işlere gidiyorum. Hem kendi harçlığımı çıkartıyorum hem de aileme katkı sunuyorum. Türkiye şampiyonu oldum, Avrupa şampiyonu oldum, şimdiki hedefim dünya şampiyonasına hazırlanmak. Oraya gidip birincilik almak istiyorum. Ülkemi, vatanımı, hocalarımı mutlu etmek istiyorum" dedi.

Diyarbakır'da Aslan ailesinin 9 çocuğundan 5'incisi olan Güneş Aslan, kuzenlerinin müsabakalara katılıp altın madalya kazanmalarından etkilenerek, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Polis Halit Gülser Spor Kompleksi'ndeki wushu kung-fu kursunda spora başladı. Okuldan kalan zamanlarının bir bölümünü spora ayıran Aslan, kalan zamanında da gündelik işlere giderek ailesine katkıda bulunuyor. Aslan, 2022'de Afyon'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 2'nci, 2023'te Antalya Kemer'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci, 14-17 Aralık 2023 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen ve 19 ülkeden 650 sporcunun katıldığı 1'inci Avrupa Wushu Kung-fu Şampiyonası'nda da, Genç Bayanlar Light Sanda kategorisinde 52 kiloda altın madalya kazandı. Aslan'ın şimdi hedefi dünya şampiyonasına katılarak altın madalya kazanmak.

'GÜNDELİK İŞLERE GİDEREK AİLEME KATKI SUNUYORUM'

3 yıldır sporla uğraştığını ifade eden Güneş Aslan, "Sevdiğim için bu sporu yapıyorum. Kuzenlerimle bir ara sokakta geziyorduk. Spordan bahsediyorduk. Sonra evlerine gittim, baktım madalyaları var. Sonra ben de bu spora başladım. Sonra daha çok çalışarak, en iyisini yaparak Avrupa Şampiyonası'na giderek şampiyon oldum. Boş zamanlarımda gündelik işlere gidiyorum. Hem kendi harçlığımı çıkartıyorum hem de aileme katkı sunuyorum. Balkan şampiyonu oldum, Türkiye şampiyonu oldum, Avrupa şampiyonu oldum, şimdiki hedefim dünya şampiyonasına hazırlanmak, Allah'ın izniyle ona da gitmek istiyorum. Oraya gidip birincilik almak istiyorum. Ülkemi, vatanımı, hocalarımı mutlu etmek istiyorum" diye konuştu.

'DİYARBAKIR'A TÜRKİYE, BALKAN VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİK'

Müsabakalara 25 sporcu hazırladıklarını belirten Güneş Aslan'ın antrenörü Muhammed Ramazan Şenol (30), "14- 17 Aralık 2023 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen 1'inci Avrupa Wushu Kung-fu Şampiyonası'na Diyarbakır'dan farklı branşlarda 5 sporcumuzla katılım sağladık. Bir Türkiye 1'inciliği, 2 Türkiye 2'nciliği, 2 de Türkiye 3'üncülüğü derecelerini elde ettik. Müsabakalara aktif olarak hazırladığımız 25 sporcumuz var. Diyarbakır'a Türkiye, Balkan ve Avrupa şampiyonluğu getirdik. Şu an Diyarbakır'ımızda bir dünya şampiyonasında derece eksik. İlk hedefimiz dünya şampiyonasında da sporcularımızdan bir dünya şampiyonu çıkartmak" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Diyarbakır, Türkiye, Antrenman, Diyarbakır, İstanbul, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Diyarbakır'da Wushu Kung-fu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan genç sporcu - Son Dakika


11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:14
Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:03
New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:56
Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor
10:53
Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan 'provokasyon' çıkışı Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı

Son Dakika
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53 Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:56 Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor
10:34 TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı
10:10 150 milyonluk vurgun yapan Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 12:25:03. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Wushu Kung-fu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan genç sporcu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement