Diyarbakır Stadyumu Zemin Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, zemin yenileme çalışmaları devam eden Diyarbakır Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Z emin yenileme çalışmaları devam eden Diyarbakır Stadyumu'nda Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu incelemelerde bulundu. Vali Zorluoğlu'na incelemeleri sırasında Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, Kayapınar İlçe Müdürü Barış Kaçmaz ve Stadyum Müdürü Serhat Çelik eşlik etti.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Zorluoğlu, saha zemininin en kısa sürede futbol oynamaya elverişli hale getirilmesi için yürütülen süreci yakından takip ettiklerini belirtti. Geçen yıl sahadaki sorunlar nedeniyle zaman zaman ciddi sıkıntılar yaşandığına değinen Zorluoğlu, "O nedenle bu sezon vaktinde hareket ederek buranın projesini hazırlayıp gerekli ödeneği de bakanlığımızdan temin ederek ligler biter bitmez mayıs ayının başında burada çalışmalarımızı başlatmıştık ve kapsamlı bir çalışma yapıldı. Bir daha benzer sorunların yaşanmaması için bütünüyle sahanın tamamı kum dahi kazındı. Akabinde önemli bir eksiklik olan soğutma sistemi bu sene projeyi ihale edilerek hem soğuk hem sıcak havalarda iş görecek şekilde sıcak, soğuk sistem buraya monte edildi" dedi.

Tekrar kumlar serilmek suretiyle üzerine çim serildiğini aktaran Zorluoğlu, "Ama işi garantiye alma adına bu çimle ittifak etmedik ve hibrit çim de bunun içerisinde katmak suretiyle daha güçlü bir zemin ortaya çıkıyor. İşte şu ana kadar hibrit çim hariç geri kalan kısmı tamamlandı. Hiçrit çim de bir hafta süreyle çalışacak, bir hafta, 10 gün sonra burası bütünüyle tamamlanmış olacak. Zemin olarak Türkiye'nin en iyi sahalarından birisi haline gelmiş olacak. Bir taraftan da arkadaşlar, koltuk vs. gibi kırılan dökülenleri de tamir ediyorlar. Bütün bunlar sezonun ilk haftasına çok rahatlıkla yetişecek gibi duruyor" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR