Diyarbekirspor'dan maça gidecek taraftara ücretsiz polar

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısının ilk haftasında 16 Ocak Pazar günü oynanacak Diyarbekirspor- Çorum FK karşılaşması öncesinde yönetim ve kulüp sponsoru maça gidecek sporseverlere ücretsiz polar dağıtma kararı aldı.

Diyarbekirspor kulübünün sponsoru maça gidecek taraftarlara ücretsiz kışlık polar dağıtarak kış koşulları nedeniyle jest yapacağı bildirildi. Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda saat 13.00'te başlayacak maç öncesinde stadyum girişinde taraftarlara polar hediye edileceği kaydedildi. İkinci yarıya galibiyetle başlamak isteyen Diyarbekirspor, Çorum FK maçına tüm bölge halkını davet etti.

Teknik direktör arayışı ve transfer atağı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Diyarbekirspor'un daha önce Amedspor'da da görev yapan İbrahim Cezayir ile anlaşmaya vardığı kaydedildi. Transfer için ise Vanspor'dan sağ bek oyuncusu Hakan Kerem Vapurluoğlu ile anlaşma sağlandığı açıklandı. Prensip anlaşmasına varılan birçok futbolcunun da önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade edildi. - DİYARBAKIR