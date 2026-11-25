Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı'nın Sultanlar Ligi'ndeki bir maçı ertelendi, bir diğer müsabakasının ise tarihi değişti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımızda görülen dizanteri vakaları nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonuna yaptığımız erteleme başvuruları sonucunda, 29 Kasım'da oynanması planlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmamız ileri bir tarihe, 6 Aralık'ta oynanması planlanan Beşiktaş karşılaşmamız ise 7 Aralık'a ertelenmiştir." denildi.

İzmir temsilcisi, takımdaki dizanteri vakaları sebebiyle birçok sporcusunun tedavisinin sürdüğünü aktarmıştı.