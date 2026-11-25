Dizanteri vakaları Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı'nın iki maçını ertelettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, dizanteri vakaları nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonuna erteleme başvuruları yaptı; Manisa Büyükşehir Belediyespor maçı ileri bir tarihe, Beşiktaş maçı 7 Aralık'a ertelendi. Kulüp, takımda birçok sporcunun tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı'nın Sultanlar Ligi'ndeki bir maçı ertelendi, bir diğer müsabakasının ise tarihi değişti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımızda görülen dizanteri vakaları nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonuna yaptığımız erteleme başvuruları sonucunda, 29 Kasım'da oynanması planlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmamız ileri bir tarihe, 6 Aralık'ta oynanması planlanan Beşiktaş karşılaşmamız ise 7 Aralık'a ertelenmiştir." denildi.
İzmir temsilcisi, takımdaki dizanteri vakaları sebebiyle birçok sporcusunun tedavisinin sürdüğünü aktarmıştı.
Kaynak: AA
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