Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü Genç Kız Voleybol Takımı Türkiye Liseler Voleybol Şampiyonası\'nda finalde

Spor

Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü Genç Kız (A) Voleybol Takımı, Türkiye Liseler Voleybol Şampiyonası'nda final maçına çıkacak.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Liseler Voleybol Şampiyonası'nda tüm maçları kazanarak yarı finale çıkan Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü Genç Kız (A) Voleybol Takımı, Kocaeli Hasan Gemici Spor Salonunda oynanan maçta rakibi Ankara TVF Spor Lisesini 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü, 1. sette 25-23, 2. sette 25-23, 3. sette 25-20 skorlarla rakibine üstünlük sağlayarak şampiyonluk finalindekini yerini aldı. Final maçında Doğa Kolejinin rakibi Kemerburgaz Okyanus Anadolu Lisesi olacak. Türkiye Finali, 9 Şubat'ta Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonunda saat 14.00'te oynanacak. Şampiyonluk maçı TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Spor Koordinatörü Tunç Dağal, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz her yıl takım sporlarında önemli başarılar elde ederek şampiyon oluyorlar. Genç sporcularımız sportif olduğu kadar akademik olarak da oldukça başarılılar. Öncelikle takımımızı tebrik ediyorum. Türkiye kupası için öğrencilerimize başarılar diliyor, bizlere bu heyecanı ve gururu yaşatan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, antrenörlerimize, idarecilerimize ve onların bu başarılarına çok büyük katkısı ve desteği olan spor koordinatörlüğümüze teşekkür ediyoruz."