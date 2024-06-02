Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Futbol Takımı kadrosunda - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Futbol Takımı kadrosunda

Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Futbol Takımı kadrosunda

Türkiye Futbol Federasyonu, Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan'ın Ümit Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile oynayacağı özel maçın kadrosuna alındığını açıkladı. A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alacak. İki futbolcu İtalya ile Türkiye arasında oynanacak özel maçın ardından yeniden A Milli Futbol Takımı kampına katılacak.

02.06.2024 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan'ın Ümit Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile oynayacağı özel maçın kadrosuna alındığını açıkladı.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alacak. İki futbolcu İtalya ile Türkiye arasında oynanacak özel maçın ardından yeniden A Milli Futbol Takımı kampına katılacak.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosunda bulunan futbolcularımız Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, yarın akşam İstanbul'da özel maçta İskoçya ile karşılaşacak Ümit Milli Takımımızın müsabaka kadrosuna alındı.

Her iki futbolcumuz da Ümit Milli Takım'daki görevlerini tamamlamaları sonrasında, İtalya ile Türkiye arasında oynanacak özel maçın ardından A Milli Takımımızın kampına yeniden katılacak."

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Türkiye, İtalya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Futbol Takımı kadrosunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:16 Mourinho’nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi Ali Koç’u şoke eden protesto Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto
15:43 Erdoğan’dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik Erdoğan'dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik
14:47 Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu
14:44 Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır
13:41 İstanbul’da çöken binada gözaltı sayısı 2’ye yükseldi Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet’te İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet'te
18:01 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz
17:15 Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti
17:00 Doğan Alemdar ve Ahmet Can Kaplan, Ümit Milli Takım’a gönderildi Doğan Alemdar ve Ahmet Can Kaplan, Ümit Milli Takım'a gönderildi
16:39 İsmet Taşdemir, Mourinho’ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz İsmet Taşdemir, Mourinho'ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz
15:58 Taraftarları mest etti Jose Mourinho’dan ilk Fenerbahçe paylaşımı Taraftarları mest etti! Jose Mourinho'dan ilk Fenerbahçe paylaşımı
15:43 Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelişi Avrupa’yı salladı Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişi Avrupa'yı salladı
14:47 Ağacın tepesinde gören önce şaşırdı, sonra hak verdi Ağacın tepesinde gören önce şaşırdı, sonra hak verdi
14:25 Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi
14:06 Önce motosiklete sonra yayalara çarptı 2 çocuğu hayattan kopardı Önce motosiklete sonra yayalara çarptı! 2 çocuğu hayattan kopardı
13:53 Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe’ye geliyorsun Bellingham Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 18:34:57. #1.12#
SON DAKİKA: Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Futbol Takımı kadrosunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement