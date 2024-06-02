Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Futbol Takımı kadrosunda

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Türkiye Futbol Federasyonu, Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan'ın Ümit Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile oynayacağı özel maçın kadrosuna alındığını açıkladı.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alacak. İki futbolcu İtalya ile Türkiye arasında oynanacak özel maçın ardından yeniden A Milli Futbol Takımı kampına katılacak.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosunda bulunan futbolcularımız Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, yarın akşam İstanbul'da özel maçta İskoçya ile karşılaşacak Ümit Milli Takımımızın müsabaka kadrosuna alındı.

Her iki futbolcumuz da Ümit Milli Takım'daki görevlerini tamamlamaları sonrasında, İtalya ile Türkiye arasında oynanacak özel maçın ardından A Milli Takımımızın kampına yeniden katılacak."