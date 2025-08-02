Doğanşar'da 56. Güreş Festivali Başladı

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde düzenlenen "Doğanşar 56. Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri" başladı.

İlçe stadındaki müsabakalarda er meydanına çıkan çok sayıda güreşçi, rakiplerinin sırtını yere getirebilmek için kıyasıya yarıştı.

Festivale katılan Vali Yılmaz Şimşek, yaptığı konuşmada, Sivas'tan çok sayıda başarılı sporcunun çıktığını söyledi.

Şimşek, bu yıl 56. düzenlenen Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri'nde tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Güreş bu topraklarda bir spor değil, aynı zaman da bir ahlak, bir disiplin, bir duruş meselesidir. Bu geleneğin özü dün olduğu gibi bugün de burada Doğanşar'da yaşatılmaktadır. Ahmet Ayık ismi güreşe duyulan sevdanın, çalışmanın azmin sembolüdür. Ahmet Ayık adına düzenlenen bu güreş turnuvası sadece bir sportif etkinlik değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin, kültürel mirasa sahip çıkma irademizin de somut bir göstergesidir." dedi.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden eski dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Ahmet Ayık ise festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ile çok sayıda sporsever katıldı.