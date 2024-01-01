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Döğerspor, Sindelhöyükspor'u 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
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Döğerspor, Sindelhöyükspor'u 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme C Grubu'nda mücadele eden Döğerspor, deplasmanda oynadığı maçta Sindelhöyükspor'u 3-1 mağlup etti. Ömer Faruk Kalkan, Kemal Çelik ve Gökhan Yeşilbaş'ın attığı gollerle galibiyete ulaşan Döğerspor, şampiyonluk mücadelesindeki iddiasını sürdürdü.

Döğerspor, Sindelhöyükspor\'u 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü
01.01.2024 - 14:24,  Güncelleme: 14:25
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Kayseri Şeker 1. Amatör Küme C Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Döğerspor, ligin 11. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Sindelhöyükspor'u 3-1 yendi.

Stat: Develi İlçe Stadı

Hakemler: Ahmet Çıtak, Esat Sabuncu, Mehmet Temizyürek

Sindelhöyükspor: Yaşarcan Türkmen, Mevlüt Dinç, Enes Kılınç, Mustafa Yıldır, (Fatih Yüceler dk. 65) Şaban Çimen, Osman Ayhan, (Yusuf Balcı dk. 46), Alper Gürkçü, Ahmet Kulbak, Yunus Emre Özkara, Mustafa Mert Özkara, Yunus Suvay, (Seyit Sevinti dk. 65)

E.M. Döğerspor: İrfan Tiftik, Ramazan Başer, Eren Alkan, Emin Sezer, Kemal Çelik, Ömer Faruk Kalkan, Uğur Karahançer, Batuhan Gümüş, (Remzi Yılmaz dk. 82), Ahmet Turan Özbek, (Deniz Karatut (dk. 62), (Seyfi Atıcı dk. 90), Furkan Karakaya (Reşit Furkan dk. 82), Gökhan Yeşilbaş

Goller: Osman Ayhan (dk. 17) (Sindelhöyükspor), Ömer Faruk Kalkan (dk. 35), Kemal Çelik (dk. 41), Gökhan Yeşilbaş (dk. 54) (E.M. Döğerspor)

Kırmızı kart: Mustafa Mert Özkara (dk. 84) (Sindelhöyükspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Döğerspor, Sindelhöyükspor'u 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
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