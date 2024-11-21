Doğuş Özdemiroğlu 3 Hafta Sakat - Son Dakika
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Spor

Doğuş Özdemiroğlu 3 Hafta Sakat

Anadolu Efes'li Doğuş Özdemiroğlu, Fenerbahçe maçı sonrası 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

21.11.2024 16:48
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Anadolu Efes forması giyen milli basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko karşılaşmasında sakatlanan 28 yaşındaki oyuncunun 3 hafta formasından uzak kalacağı belirtildi.

Takım kaptanı Shane Larkin'in de THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında bugün oynanacak Paris Basketbol mücadelesinde forma giyemeyeceği aktarıldı.

Öte yandan hafif sakatlıkları bulunan Rodrigue Beaubois ile Darius Thompson'ın yanı sıra yine Fenerbahçe Beko maçında eline aldığı darbe sonucu sakatlık yaşayan Vincent Poirier'nin ise Paris Basketbol maçında kadroda olacağı duyuruldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Doğuş Özdemiroğlu 3 Hafta Sakat - Son Dakika

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