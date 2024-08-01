Doğuştan Engelli Para Yüzücü Muhammed Ali Biçer Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Doğuştan Engelli Para Yüzücü Muhammed Ali Biçer Türkiye Şampiyonu Oldu

Bursalı 9 yaşındaki para yüzücü Muhammed Ali Biçer, katıldığı ilk ulusal turnuvada 100 metre ve 200 metre S5 kategorilerinde Türkiye şampiyonluklarını elde etti. Muhammed Ali, Yıldırım Belediyespor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor ve Trabzon'da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'na ferdi olarak katıldı. Turnuvada 41 kulüp ve 93 sporcu yer aldı ve Muhammed Ali, iki altın ve bir bronz madalya kazandı.

01.08.2024 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğuştan bacakları ve sol kolunun dirseğinden aşağısı olmayan Bursalı 9 yaşındaki para yüzücü Muhammed Ali Biçer, katıldığı ilk ulusal turnuvada 100 metre ve 200 metre S5 kategorilerinde Türkiye şampiyonluklarını elde etti.

Yıldırım Belediyespor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Muhammed Ali, Trabzon'da 29-31 Temmuz'da yapılan Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'na kulübünün de desteğiyle ferdi olarak katıldı.

Muhammed Ali, yıldızlarda 100 metre ve 200 metre serbest S5 kategorisinde Türkiye şampiyonluklarına ulaştı. Başarılı sporcu, açık yaş kategorisinde ise 200 metrede 3'üncü, 100 metrede 5'inci oldu.

41 kulüp ve 93 sporcunun yer aldığı turnuvada, ilk kez ulusal bir şampiyonaya katılan Muhammed Ali, iki altın ve bir bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA

Muhammed Ali, Yıldırım, Trabzon, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Doğuştan Engelli Para Yüzücü Muhammed Ali Biçer Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
11:23 YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan’dan Anıtkabir ziyareti İşte Özel Defter’e düştüğü çarpıcı not YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e düştüğü çarpıcı not
11:04 Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum
10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
09:03 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
10:33 Urla’daki yangın ormanı küle çevirdi Ünlü şarkıcı Aslı Zen’in evi alevlerin arasında kaldı Urla'daki yangın ormanı küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:07 İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
08:24 Haniye için ilk tören Tahran’da yapıldı On binlerce kişi “İsrail ve ABD’ye ölüm“ sloganları attı Haniye için ilk tören Tahran'da yapıldı! On binlerce kişi "İsrail ve ABD'ye ölüm" sloganları attı
08:17 Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor
08:02 Haniye suikastı sonrası Hamas’ın başına kim geçecek Kritik görev için 3 aday var Haniye suikastı sonrası Hamas'ın başına kim geçecek? Kritik görev için 3 aday var
00:59 AYM kararı sonrası Özel’den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir AYM kararı sonrası Özel'den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 12:25:07. #1.12#
SON DAKİKA: Doğuştan Engelli Para Yüzücü Muhammed Ali Biçer Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement