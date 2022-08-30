Doktorunu dinlemedi, önce Avrupa sonra dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
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Doktorunu dinlemedi, önce Avrupa sonra dünya şampiyonu oldu

30.08.2022 09:45
Doktorunu dinlemedi, önce Avrupa sonra dünya şampiyonu oldu

Doktorunun bilek güreşini bırakması önerisine karşın Avrupa ve dünya şampiyonlukları yaşayan paralimpik sporcu Ali Başar Durak, "Türkiye'de bize destek olacak hekim sayısı çok az ve benimle aynı kategoride yaşayan sporculara örnek olmanın gururunu yaşıyorum" dedi.

Doktorunun bilek güreşini bırakması önerisine karşın Avrupa ve dünya şampiyonlukları yaşayan paralimpik sporcu Ali Başar Durak, "Türkiye'de bize destek olacak hekim sayısı çok az ve benimle aynı kategoride yaşayan sporculara örnek olmanın gururunu yaşıyorum" dedi.

Sakatlık sürecinde kendisine tedavi uygulayan doktorun bilek güreşini bırakmasını önermesine rağmen 1 Avrupa ve 2 dünya şampiyonluğu yaşayan 35 yaşındaki paralimpik sporcu Ali Başar Durak, yaşadığı zorlukları ve hedeflerini anlattı. Şener Arslan vesilesiyle bilek güreşine başladığını ifade eden Durak, yoğun bir şekilde aldığı tedaviler sonrası hiçbir zaman çalışmaktan vazgeçmediğini vurguladı. Tedavi sürecindeki yanlış yönlendirmelerin süreyi uzattığına dikkat çeken Eskişehirli sporcu, "Türkiye'de paralimpik dalında görev yapan ve bize destek olan hekim sayısı çok az" şeklinde konuştu.

"Her ne olursa olsun vazgeçmemelerini öneriyorum"

Ağırlık antrenmanlarının kendisine ağır geldiğini ve daha büyük sorunlar yaşamaması adına bu spordan vazgeçmesini söyleyen doktora karşın pes etmediğini anlatan Durak, "Sakatlıktan sonra Avrupa ve dünya derecelerim peş peşe geldi. Şimdi de tekrar Antalya'da düzenlenecek olan dünya şampiyonasına gün sayıyorum. Benimle aynı durumda olan sporculara örnek olmak bana gurur veriyor. Her ne olursa olsun vazgeçmemelerini öneriyorum çünkü bu işin sonunda kazanmak da var kaybetmek de" cümlelerine yer verdi.

"Birilerinin desteği ile antrenmanlarımı tamamlıyorum"

Paralimpik bilek güreşi antrenmanlarında uygun ekipman bulma sıkıntısı yaşadığını ileten başarılı sporcu, "Birilerinin desteği ile antrenmanlarımı tamamlıyorum. Her açıda ve teknikte çalışmakta zorlanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Murat Cırık: "Olimpiyatlarda kentimizi ve ülkemizi temsil etmek istiyoruz"

Hem sporcu hem de ikinci kademe antrenör olarak paralimpik bilek güreşi müsabakalarına hazırlanan Murat Cırık ise 24 uluslararası yarışmaya katıldığından ve 2 Avrupa ile beraber 1 dünya şampiyonluğu yaşadığından bahsetti. Bilek güreşinin eklemlere hitap ettiği için epey zor bir spor olduğunu aktaran Cırık, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Konya'da 5'incisi düzenlenen İslam Oyunları'nda, paralimpik branşı dahil edildi ve bu durum engelli sporcuları motive etti. Biz de bilek güreşi olarak ülkemizi ve kentimizi temsil etmek isteriz. Yaptığımız antrenmanlar sağlam sporcular ile aynı programda ilerliyor. Zaman zaman ayakta ve zaman zaman da oturarak çalışıyoruz. Sağlam sporcular ile masada bilek güreşi yapma imkanı buluyoruz."

İsmail Hakan Önder: "Gelişme gösterdikçe burası ile olan bağım daha da güçlendi"

Bilek güreşine tamamen tesadüfen başladığını dile getiren 20 yaşındaki Eskişehirli sporcu İsmail Hakan Önder, "Yaklaşık 10 ay önce burada bilek güreşi yapıldığını öğrendim ve hiç düşünmeden başladım. Gelişme gösterdikçe burası ile bağım daha da güçlendi ve halen devam ediyorum. İlk başlarda motivasyonumu ve enerjimi yüksek tutmak beni hayli zorladı ama artık alıştım. Tüm vücudumuzu çalıştıran üst düzey idmanlar yapıyoruz. Milli takıma girip Murat Cırık ve Ali Başar abilerim gibi Avrupa ve dünya şampiyonlarında ülkemi gururlandırmak istiyorum. Bilek güreşini başarıları ile dünyaya duyuran sporcumuz Serhat Evren Arslan ise örnek aldığım kişidir" dedi.

Serhat Evren Arslan: "Zaman zaman önümüze geçiyorlar"

Bedensel engelli sporcular ile çalışmanın çok zor bir süreç olduğunu anlatan antrenör Serhat Evren Arslan, "Bizim buradaki görevimiz, arkadaşlarımızı topluma entegre etmek ve sosyalleşebilmelerine yardımcı olmak. Tabii ki kazandıkları başarıları ile onlarla onur duyuyoruz. Biz onları hiçbir zaman engelli olarak görmüyoruz. Bizden bir farkları olmadığı gibi zaman zaman önümüze bile geçiyorlar. Mümkün mertebe elimizden geldiğince onları desteklemeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Ali Başar, Türkiye, Evren, Spor, Son Dakika

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