Dostluk Maçı Öncesi Mesajlar

29.03.2026 11:12
Kosova, Türkiye ile dostluk mesajları vererek 2026 Dünya Kupası elemeleri play-off maçına hazırlanıyor.

A Milli Futbol Takımı ile Kosova arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finali öncesinde iki ülke ve milli takımları arasındaki dostluk ön plana çıkıyor.

Türkiye ile yapacakları maç öncesinde Kosova'nın ulusal medyasında dostluk mesajları veriliyor. Milli futbol takımları hakkında haberler aktarılan "Kosovan Football" adlı X sosyal medya hesabının karşılaşma hakkında yaptığı paylaşımda, 2014 yılında FIFA tarafından tanınmadan önce A Milli Futbol Takımı ile yaptıkları maça atıfta bulunarak, "2014'te, kimse bizimle karşılaşmak istemezken, Türkiye ortaya çıktı. Türkiye, deplasmanda Kosova ile FIFA tarafından tanınmadan önce bile oynadı; asla unutmayacağımız bir saygı ve sevgi gösterisiydi bu. 12 yıl sonra… Dünya Kupası finaline doğru gidiyoruz." ifadeleriyle dostluk mesajı verdi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde 31 Mart Salı günü Kosova ile deplasmanda karşılaşacak.

Maçın da oynanacağı Kosova'nın başkenti Priştine'de "Kosova-Türkiye Dostluk Parkı" da bulunuyor.

2014 yılındaki dostluk maçı

A Milli Futbol Takımı, 2014 yılında deplasmanda henüz FIFA tarafından tanınmayan Kosova ile oynadığı özel maçı 6-1 kazanmıştı.

Milli futbolcular, dostluk içinde geçen maça sırtlarında, "Türkiye" yazılı siyah forma ile çıkmıştı. Müsabakanın başında Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmuştu.

Tribünlerde ayrıca Kosovalı taraftarlar, "Acınız, Acımızdır", "Türkiye'nin Acısı, Kosova'nın Acısıdır", "Dualarımız Sizinle" yazan pankartlar açıldı. Futbolcular da maçın başında üzerinde, Arnavutça ve Türkçe "Başın Sağ Olsun Türkiye" yazılı pankart açmıştı.

Kosova, tarihindeki ilk golünü, A Milli Futbol Takımı'na attı

Kosova Milli Futbol Takımı, kuruluşunun ardından tarihindeki ilk golünü, A Milli Futbol Takımı'na attı.

Kosova, tarihindeki ikinci özel maçında A Milli Futbol Takımı'nı konuk etti ve milli takım düzeyinde tarihindeki ilk golüne kavuştu.

Ev sahibi ekip, Türkiye ile oynadığı maçın ilk yarısında Albert Bunjaku'nun ayağından tarihindeki ilk golünü buldu.

Kosova, tarihindeki ilk özel maçta Haiti ile golsüz berabere kalmıştı.

UEFA, Ocak 2014'te Kosova'ya özel maç oynama izni vermişti.

FIFA ve UEFA, 2016 yılında Kosova'yı tanıdı

FIFA, 13 Mayıs 2016'da Kosova Futbol Federasyonunu oy çokluğuyla üyeliğe kabul etti.

FIFA Kongresi'nde, Kosova Futbol Federasyonunun, FIFA'ya tam üyeliği oylamaya sunuldu. Eski FIFA İcra Kurulu üyesi ve UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik'in oylama öncesinde açılış konuşmasını yaptığı kongrede, Kosova Futbol Federasyonu 141'e karşı 23 oyla FIFA'ya tam üye seçildi.

FIFA'nın 210'uncu üyesi konumuna gelen Kosova Futbol Federasyonu, 3 Mayıs 2016'da UEFA tarafından üyeliğe alınmıştı.

Kaynak: AA

