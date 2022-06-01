Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı - Son Dakika
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Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı

01.06.2022 16:22

Beşiktaş'a transfer edilen Douglas, siyah-beyazlı formayla yalnızca 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı. 2019 yılında takıma katılan futbolcu son 2 sezonu kadro dışı geçirdi.

Barcelona'dan kiralık olarak gittiği Sivasspor'da başarılı bir sezon geçirdikten sonra Beşiktaş'a transfer edilen Douglas, büyük hayal kırıklığı yarattı. 2019 yılında siyah-beyazlılara katılan Brezilyalı futbolcu adeta Beşiktaş'ın kasasını boşalttı.

SON İKİ SEZONU ÜMRANİYE'DE GEÇİRDİ

Ajansspor'un haberine göre, Önceki sezonun başında dönemin teknik direktörü Sergen Yalçın'ın şans vermek istemesine rağmen sakatlığını bahane ederek oynamak istemeyen Douglas ile köprüler atılmıştı. Gelen tüm transfer tekliflerine rağmen Beşiktaş'tan ayrılmayan Douglas, iki sezonu Ümraniye'de düz koşu yaparak geçirdi.

Daha fiyaskosu gelmez! Sadece 454 dakika oynayıp Beşiktaş'ın kasasını boşalttı

SKORA KATKI YAPMADI

Beşiktaş formasını toplam 454 dakika giyen Douglas'ın siyah beyazlılara toplam maliyeti 3 milyon 900 bin euro oldu. Bunun 1.5 milyon Euro'su imza parası olarak ödenirken, her bir sezon için de 800 bin euro ücret ödendi. Bugün 31 yaşında olan sağ bekin 1 dakikasının maliyeti 8 bin 590 euroya geldi. Sadece 3 maçta 90 dakika sahada kalabilen Douglas, skora da doğrudan herhangi bir katkı yapamadı.

Daha fiyaskosu gelmez! Sadece 454 dakika oynayıp Beşiktaş'ın kasasını boşalttı

4 MİLYON EUROYA YAKIN PARA ADETA SOKAĞA ATILDI

Fikret Orman'ın başkan, Abdullah Avcı'nın da teknik direktör olduğu 2019-20 sezonun yaz transfer döneminde alınan Douglas için 3.9 milyon euro adeta sokağa atılmış oldu. Douglas'ın yanı sıra Beşiktaş yönetimi geride kalan sezonda Lens, Ljajic ve N'Sakala'yı da kadro dışı bırakmıştı. Ancak bu oyuncular en azından belli dönemlerde çok sayıda maça çıktı. Dört oyuncunun da Beşiktaş ile kontratı sona erdi.

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Sergen Yalçın, Beşiktaş, Ümraniye, Euro, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı - Son Dakika


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