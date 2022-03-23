Down sendromlu çocuklar sporla eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Down sendromlu çocuklar sporla eğlendi

23.03.2022 08:53
Down sendromlu çocuklar sporla eğlendi

Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü nedeniyle Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü nedeniyle Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Adıyaman Yeni Mahalle Spor Salonunda masa tenisi, dart, badminton, tenis, voleybol, curling, basketbol jimnastik, futbol ve kick boks spor branşı olmak üzere farklı branşlarında düzenlenen aktivitelere ilgi yoğun gördü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Down Sendromlular Derneği ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte çocuklar hem spor yaptı hemde eğlendi.

Down Sendromlu Çocukların bir gün değil, yılın 365 günü yanlarında olduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Bakanlığın 81 ilde aynı anda farkındalık oluşturmak için "Down Sendromu Farkındalık Günü Spor Turnuvası ve Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları" etkinliğine Adıyaman'da katılımın ve ilgisini yoğun olduğunu söyledi.

Hayatı paylaşmak için engel olmadığına dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Engelleri aşmak için çocuklarımıza destek olmamız gerekiyor. Hepimiz birer Engelli adayı olduğunuzu unutmadan Down Sendromlu çocukların yaşamlarına dokunmamız gerekiyor. Onların motivasyonu hayatın içinde gelişimlerini artırdığı sosyalleşmelerine katkı sağlamaktadır. Özellikle spor faaliyetleri bütün engelleri ağmak adına çocuklarımız inanılmaz bir şekilde geliştiriyor. Bizler sadece sağlıklı bireylere değil aynı zamanda engelli kardeşlerimizin de spor yapabilmeleri için bir çok farklı branşta antrenörlerimizle onlara her türlü imkanı sağlıyoruz. Gençlik Merkezlerimiz ve Genç Ofislerimizde çeşitli kişisel gelişim kursları, beceri, sanat ve müzik kursları engelli bireylere yönelik faaliyetler düzenlenmektedir.

Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, kimseye muhtaç olmadan kendi başlarına yaşayabilmelerini sağlamak tüm toplumun insanlık görevidir. Onların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, karşılaşabilecekleri tüm engelleri kaldırmak ve kaliteli bir yaşam sürebilmelerini sağlamak amacıyla biz tüm gücümüzle çalışıyoruz. Tesislerimizin engelliler tarafından kullanımına uygun standartlara kavuşturmak için gayret gösteriyor, bu konuda önemli adımlar atıyoruz. Normal çocuklarımız gibi engelli çocuklarımızın da spor yapabilmeleri ve onları mutlu etmek için bütün imkanlarımızı seferber etmekte kararlıyız. Eski günler gibi bir arada neşeli spor dolu mutlu günlerde olmayı ümit ederek. 21 Mart Dünya Down Sendrom Farkındalık Gününü kutluyor, onların hakları ve yaşadıkları sorunların çözümü için çalışan, emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN

Down sendromlu çocuklar sporla eğlendi
Down sendromlu çocuklar sporla eğlendi
Down sendromlu çocuklar sporla eğlendi

YORUMLAR
500
Hafız öğrenciler Çanakkale şehitlerini andı Hafız öğrenciler Çanakkale şehitlerini andı 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali

Down Sendromlular, Adıyaman, gençlik, Engelli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Down sendromlu çocuklar sporla eğlendi - Son Dakika


Son Dakika
09:00 Ukrayna'da savaşın ortasında kalmıştı! O tır şoförü, Türkiye'ye ayak bastığı gibi toprağı öptü
08:58 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:54 Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji, 23 Mart hava raporunu yayımladı!
08:52 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:46 Iğdır'da "mavi dil" hastalığı nedeniyle karantina uygulanmaya başlandı
08:33 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü, araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti
08:12 Savaşın 28. günü: Rus savaş gemileri, Ukrayna'yı seyir füzeleriyle vurdu
07:50 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayımladı! Hafta sonu havalar ısınıyor
01:00 Motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine ise 1 lira 68 kuruş zam geldi
00:38 ABD, Rusya-Ukrayna savaşının kolay ve hızlı bitmeyeceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 09:07:25. #1.11#
SON DAKİKA: Down sendromlu çocuklar sporla eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement