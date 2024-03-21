Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, dünya şampiyonluğunu kazanarak tarih yazmak istiyor

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Acar, ev sahibi olmanın avantajıyla tek eksikleri olan dünya şampiyonluğunu (Trisome Oyunları) kazanmak istediklerini söyledi.
Acar, milli takımın 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları (Trisome Oyunları) hedefini, Antalya Spor Salonu'nda dün akşam yaptıkları son antrenman öncesinde AA muhabirine değerlendirdi.
İtalya'da üst üste ikinci kez kazandıkları Avrupa şampiyonluğunun ardından hiç ara vermeden Trisome Oyunları hazırlıklarına başladıklarını belirten Acar, "Yine uzun süren bir hazırlık evresinden sonra artık maçların başlama zamanı geldi. Takımımız maçlara son surat hazırlandı ve odaklandı. Yarın bu salonda İtalya ile ilk maçımızı akşam 19.30'da oynayacağız." diye konuştu.
Takımın ilk kurulduğu zamandan beri hedefinin hep şampiyonluk olduğunu dile getiren Acar, "Şimdi ev sahibiyiz. Ülkemize de inşallah bu branş ile olmayan olimpiyat şampiyonluğumuzu, Trisome Oyunları şampiyonluğunu getirmek istiyoruz." dedi.
Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nın 2017'de Federasyon Başkanı Birol Aydın'ın isteğiyle kurduklarını hatırlatan Acar, şöyle devam etti:
"Tabii 2020'de yapılacak Trisome Oyunları vardı, pandemiden dolayı ertelendi. 2021'de İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize ilk takım sporlarındaki Avrupa Şampiyonluğu'nu getirdik. 2022'de Peru'da Dünya Şampiyonası'ndan tarihimizde ilk defa dünya üçüncülüğüyle döndük. Düzenli çalışmalar ve düzenli kamplar sonucunda 2023'te yine İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'ndan ülkemize üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonluğu'nu getirdik. Tabii takımımız uzun süredir bu şekilde çalıştığı için belli bir düzeye geldi, artık bunun meyvesini inşallah Trisome Oyunları'nda alacağız."
"Bu şampiyonluğu ülkemize getirmek istiyoruz"
Bütün Antalya halkını tribünlere özel sporcuları desteklemeye davet eden Acar, "Antalya'da şampiyon olursak olimpiyatlar anlamında takım olarak bir ilki başaracağız, tarihi bir şampiyonluk olacak bütün hedefimiz bunun üzerine kurulu. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz. Tabii Antalya'da olması, ev sahibi olmak bizim için önemli. Bu mübarek Ramazan ayında ülkemize yine bir altın madalya getirmek istiyoruz." dedi.
Bugüne kadar detaylı analizlerle ve istatistiklerle rakipleri incelediklerini vurgulayan Acar, şöyle devam etti:
"Yarın İtalya ile daha sonra Portekiz ve Meksika ile oynayacağız. 23 Mart Cumartesi günü Brezilya ile oynadıktan sonra 24 Mart Pazar günü yarı final ve 25 Mart Pazartesi günü de final maçı yapılacak. Rakiplerimiz için detaylı analizlerle çalışmalar yaptık, bütün takımların hangi oyun sistemiyle oynadığını hangi oyuncu üzerine oyun kurduğuyla alakalı çalışmalarımız var. Burada bizim rakibimiz Brezilya gözüküyor ama bu bir turnuva daha önceki şampiyonada olduğu gibi maç maç gideceğiz. Yarın ilk maç İtalya ile, onun üzerine bütün analizlerimiz yapıldı."
İtalya'da son Avrupa Şampiyonası'nda finalde Portekiz maçının çok zorlu geçtiğini hatırlatan Acar, "Burada da zor da olsa finalde galip gelerek kupayı kaldırmak istiyoruz. Çocuklarımız da yine bir ilki yaşatmak istiyorlar. İtalya'da hakemler tarafından ciddi sıkıntılar da yaşamıştık inşallah burada bu sıkıntıların yaşanmamasını umuyoruz. Bunun üzerinde çok hızlı çalışmalar yaptık daha erken zamanında gol bularak rahat bir oyunla bu sefer çok strese girmeden şampiyonluğu getirmek istiyoruz. Ama zorluk çekmeden de şampiyonluğun tadı olmuyor. İnşallah şartlar ne olursa olsun bu şampiyonluğu ülkemize getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"2028'e kadar yeni bir planlamamız olacak
Trisome Oyunları'nın ardından yeni 4 yıllık bir planlamanın içine gireceklerini de aktaran Acar, "2028'e kadar yeni bir planlamamız olacak, her dönem Avrupa ve dünya şampiyonalarımız olacak. Takımımıza yeni çocuklar davet etmek istiyoruz, Trisome Oyunları'ndan sonra biraz ara verip seçme kampıyla devam edeceğiz. Tabii bunun yanında Türkiye Kupası olacak. Farklı illerden çocuklar gelecek, onlardan seçmeler yapacağız. Cumhurbaşkanımızın kabulünden sonra her yerden katılım için telefon alıyoruz. Çocuklarına futsal oynatmak isteyen bir çok aile var, onların arasından yeni sporcular katmak istiyoruz." diye konuştu.
"İlk baştan beri bu takımın 'bizim de var bir hikayemiz' şeklinde bir sözü vardı" diyen Acar, açıklamasını şöyle tamamladı:
"Bu takımın hikayesi devam ediyor. Bütün vatandaşlardan down sendromlu çocukların sesi olarak bu hikayeye ortak olmalarını istiyoruz. Bu hikaye devam edecek lütfen herkes taşın altına elini koysun ve bu hikayeye ortak olsun. Bizim en önemli destekçimiz Sayın Cumhurbaşkanımız, engellileri seven bir Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza, Türkiye Futbol Federasyonuna çok teşekkür ediyoruz. Tabii basınımızdan Anadolu Ajansımız da her zaman yanımızda. İtalya'dan döndüğümüzde de AA'yı İstanbul'da ziyaret etmiştik. O heyecan o duygu çok güzeldi. İnşallah bundan sonra da destekleri sürecektir."
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