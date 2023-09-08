Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde - Son Dakika

Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası\'nda yarı finalde
Son Güncelleme: 08.09.2023 14:44

Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, İtalya'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nda grubundaki son maçında Finlandiya'yı 27-10 yenerek yarı finale yükseldi.

İtalya'nın Padova kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) koordinesinde 6 branşta milli sporcular, Türkiye adına yarışıyor. Şampiyonada Özel Milli Basketbol Takımı, sabah seansında grubundaki son maçını Finlandiya ile oynadı ve karşılaşmadan 27-10 galip ayrılarak yarı finale çıktı.

"ŞAMPİYONLUK KUPASINI MÜZEMİZE GÖTÜRMEK İSTİYORUZ"

Finlandiya maçının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan başantrenör Ufuk Bulut, şöyle konuştu:

"Sabah seansında grupta son maçımızı oynadık, 27-10 kazandık ve yarı finaldeyiz. Akşam seansında Finlandiya ile yarı final maçı oynayacağız. İnşallah onu da kazanıp finale yükselmek, Avrupa şampiyonluk kupasını ülkemize götürmek istiyoruz. Bize hep destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, aynı zamanda federasyon başkanımız Birol Aydın'a ve tabii ki tüm halkımıza kupayı armağan etmek istiyoruz. Çocuklarımızın da ekibimizin de buna inancı tam, umarım istediğimiz gibi sonuçlar elde ederiz." Bulut, grup maçlarını yenilgisiz tamamlamak istediklerini ancak 4'te 3 yaptıklarını, bunun da iyi bir sonuç olduğunu belirterek, "İtalya, Portekiz, Macaristan ve Finlandiya'nın da yer aldığı grupta 4'te 3 yaparak yarı finale çıktık. Turnuva beklediğimiz gibi gayet güzel gidiyor. Hedefimiz, yarı final ve finalde de kazanarak kupaya ulaşmak." değerlendirmesinde bulundu.

Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

"AİLEM İÇİN OYNAYACAĞIM"

Karşılaşmadaki performansıyla dikkati çeken milli basketbolcu Eren Yılmaz da "Çok iyi oynadık, iyi emek verdik, ben de iyi oynadım, Gökhan (Kotan) çok iyi oynadı, Onur (Kurtulmuş), Yunus (Karadal), Emre (Bolluk), hepimiz çok iyi oynadık. 27-10 yendik, epey sayı fark attık. Finlandiya bizim için zor bir takım değildi, kolay oldu. Akşam yarı finali oynayacağız, kazanacağız elbette. Ailem için oynayacağım, ailem her zaman yüreğimde, ailemi çok seviyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da çok seviyoruz, ona kupayı vereceğiz, Bakanımız Osman Aşkın Bak'a da kupayı götüreceğiz. Kupamızla gidip tüm halkımızla coşkuyla parti yapacağız." şeklinde konuştu.

Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
Kaynak: AA

Finlandiya, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde - Son Dakika
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