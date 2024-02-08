Down sendromlu milli yüzücüler Trisome Oyunları için hazırlanıyor

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Down sendromlu milli yüzücüler, Antalya'da düzenlenecek Trisome Oyunları'nda yeni başarılar kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Milli yüzücüler, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu koordinasyonunda 19-26 Mart'ta gerçekleştirecek oyunlar için Ankara'daki Yenimahalle Spor Kompleksi'nde hazırlanıyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Teknik Kurul Başkanı Gaye Kurubaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini ifade etti.

Kurubaş, Antalya'da aralık ayında Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu aslında bir nevi Trisome Oyunları'nın ön yarışı oldu. Türkiye Şampiyonası sonuçlarına göre milli takımımıza 5'i kız, 7'si erkek 12 sporcu seçtik." dedi.

Ankara kampında günde iki antrenman yaptıklarını anlatan Kurubaş, "Kadın sporcularımızın 3'ü mozaik down sendromlu. Bunlardan birisi de henüz 17 yaşındaki Ada Zehra Anlatıcı. Ada, İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda biri açık, dördü de genç yaş grubunda dünya rekoru kırdı. Burada da birleştirme kampı yaparak değerlendirmelerimizi ve takım olarak bayrak yarışlarımız için çalışmalarımızı başlattık. 15 Şubat'a kadar Ankara'daki kampımız devam edecek." diye konuştu.

"Yüzmede 22 ülkeden 170'e yakın sporcu yarışacak"

Gaye Kurubaş, oyunlarda Türkiye'yi kadınlarda Ada Zehra Anlatıcı, İrem Öztekin, Fatma Çağla Demir, Elif Oral ve Duru Akkuş ile erkeklerde Alperen Menç, Berk Kocamaz, Serhat Emir Güngör, Özgün Öktem, Cengizhan Dönmez, Yusuf Kerem ve Arda Çınaroğlu'nun temsil edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Trisome Oyunları'na dünyadan katılım çok yoğun olacak. Gerçekten çok iyi sporcular geliyor. Oyunlara yüzmede 22 ülkeden 170 sporcunun katılması bekleniyor. Bizim için biraz zorlayıcı bir maraton olacak. Ada Zehra Anlatıcı'nın performansından yine çok ümitliyiz, inşallah yeni rekorlarımız olacak. Başka derece beklediğimiz sporcularımız da var. Bayrak takımlarımızdan da umutluyuz. İrem Öztekin de mozaik sporcularımızdan, bu sene ilk defa böyle büyük bir organizasyonda bu kadar çok mozaik sporcu yarışacak. Bizim için de çok büyük sürpriz çünkü mozaik down sendromlular dünyada çok az bulunuyor. Daha önce erkeklerde mozaik sporcu hiç yoktu. Güzel çekişmeli yarışlar olacak."

Alperen Menç'ten beklenti yüksek

Trisome Oyunları'nda mücadele edecek Alperen Menç'in antrenörü Semra Karayılanoğlu, milli yüzücüden beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Alperen'in çalışkan bir sporcu olduğunu aktaran Karayılanoğlu, "Alperen gücünü sonuna kadar kullanıyor, güzel antrenmanlar yapıyoruz. Alperen ile yaklaşık 8-9 yıldır çalışıyoruz. Kendisi Antalya bölgesi sporcusu, tamamen ev sahibiyiz. İtalya'da güzel dereceler aldık. Antalya'da Türkiye Şampiyonası'nda derecesini geliştirdi. Şimdi Trisome Oyunları'nda daha iyi derece bekliyoruz. İnşallah Antalya'da madalya kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Milli yüzücü Alperen Menç ise düşüncelerini, "Antalya'da olimpiyatlarda madalya alıp, herkesi gururlandırmak istiyoruz. Yarışmanın Antalya'da olması beni çok sevindiriyor. Olimpiyat şampiyonu olacağız, İstiklal Marşı'mızı okutacağız. İnşallah Birol Aydın başkanımıza madalya sevinci yaşatacağız. " şeklinde dile getirdi.

Milli sporculardan İrem Öztekin ise bu sporu yapmaya 4 yıl önce İzmir'de başladığını anlatarak, "Antalya'da kelebek ve serbest yüzme branşlarında madalya kazanmak istiyorum. İnşallah Antalya'da bayrağımızı zirveye çıkartacağım." diye konuştu.