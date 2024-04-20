DPÜ'de 2023-2024 Akademik Yılında Spor Turnuvaları Düzenlenecek - Son Dakika
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DPÜ'de 2023-2024 Akademik Yılında Spor Turnuvaları Düzenlenecek

DPÜ\'de 2023-2024 Akademik Yılında Spor Turnuvaları Düzenlenecek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), 2023-2024 Akademik Yılı'nın son 6 haftasında futbol, basketbol ve voleybol dallarında 6 farklı turnuva düzenleyecek. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin 50. yılını kutlayacak olan İktisadi ve İdari Bilimler Topluluğu, futbol turnuvasıyla etkinliklere başlayacak. Ayrıca, Yaşayan Arapça Topluluğu ve Matematik, Bilim ve Eğitim Topluluğu da spor etkinlikleri düzenleyecek. Mühendislik Fakültesi ise futbol, basketbol ve voleybol turnuvalarına ev sahipliği yapacak.

20.04.2024 12:18
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) 2023-2024 Akademik Yılı'nın son 6 haftasında futbol, basketbol ve voleybol dallarında 6 farklı turnuva düzenlenecek.

DPÜ'nün sportif etkinliklerine öncülük eden Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı öğrenci topluluklarından İktisadi ve İdari Bilimler Topluluğu, düzenleyeceği futbol turnuvasıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin 50. yılını kutlayacak. 19-20 Nisan tarihlerinde İİBF Futbol Sahalarında düzenlenen etkinliklerde farklı bölümlerden öğrenciler, şampiyonluk mücadelesi verecek.

Yaşayan Arapça Topluluğu da 19 Nisan'da başladığı haftalık etkinliğiyle dönem sonuna kadar her cuma 21.00-22.30 saatleri arasında "Sporumuz Futbol" isimli etkinliği gerçekleştirecek. Etkinliğe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin futbol sahaları ev sahipliği yapacak.

Nisan ayı tamamlanmadan başlayacak Voleybol Gençlik Turnuvası, DPÜ'de yeni bir heyecanı başlatacak. Matematik, Bilim ve Eğitim Topluluğunun Fen Edebiyat Fakültesinin voleybol sahalarında düzenleyeceği turnuvada öğrenciler arasında zorlu ama bir o kadar da dostluk havasında bir şampiyonluk mücadelesi yaşanması bekleniyor.

Bahar yarıyılında spor faaliyetleri düzenleyecek bir başka birim ise Mühendislik Fakültesi olacak. Fakültenin bölümleri arasında düzenlenecek futbol, basketbol ve voleybol turnuvaları, 6-10 Mayıs tarihlerinde Mühendislik Fakültesinin spor alanlarında gerçekleştirilecek.

Fakülteden yapılan açıklamada, başvuruların 26 Nisan'a kadar süreceği ve her bölümden en fazla 1 kadın ve erkek takımı kurulabileceği hatırlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor DPÜ'de 2023-2024 Akademik Yılında Spor Turnuvaları Düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: DPÜ'de 2023-2024 Akademik Yılında Spor Turnuvaları Düzenlenecek - Son Dakika
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