DPÜ'nün ev sahipliğinde Sualtı Hokeyi Cumhuriyet Kupası'nda 45 takım mücadele etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

DPÜ'nün ev sahipliğinde Sualtı Hokeyi Cumhuriyet Kupası'nda 45 takım mücadele etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DPÜ\'nün ev sahipliğinde Sualtı Hokeyi Cumhuriyet Kupası\'nda 45 takım mücadele etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 15 ve 19 yaş altı kategorilerinde düzenlenen Sualtı Hokeyi Cumhuriyet Kupası'na ev sahipliği yaptı. Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki turnuvada toplam 45 takım mücadele etti ve Kütahya'yı Kütahya Ülküspor temsil etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından 15 ve 19 yaş altı kategorilerinde düzenlenen Sualtı Hokeyi Cumhuriyet Kupası'na ev sahipliği yaptı. 45 takımın katıldığı turnuvada sporcular, Cumhuriyet Kupası için kıyasıya mücadele etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Sualtı Hokeyi Cumhuriyet Kupası, erkekler ve kadınlar kategorilerinde düzenlendi. Organizasyona 15 yaş altı kategorisinde 29, 19 yaş altı kategorisinde ise 16 takım olmak üzere toplam 45 takım katıldı. Kütahya'yı turnuvada Kütahya Ülküspor temsil etti.

Turnuvanın kapanış ve ödül törenine DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da katıldı. Törende konuşan Rektör Kızıltoprak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Türkiye'nin en çağdaş planlamalarından birine sahip eğitim kurumlarından biri olduğunu belirterek, üniversitenin sahip olduğu spor alanlarıyla ulusal çapta organizasyonlara ev sahipliği yapabildiğini ifade etti. Toplam 45 takımın organizasyon kapsamında Kütahya'da ağırlanmasının üniversitenin ve şehrin spora verdiği önemin göstergesi olduğunu kaydeden Kızıltoprak, turnuvada mücadele eden tüm takımları, antrenörleri ve organizasyonda görev alan personeli tebrik etti. Kızıltoprak, sporcuları DPÜ'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve üniversitenin öğretim üyeleri tarafından takdim edildi.

Kaynak: İHA
KütahyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
AK Parti’den Fatma Betül için olay çağrı Salon ayakta alkışladı AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı
Cansu Dere’nin son halini görenler şaşkın 46 yaşında yıllara meydan okuyor Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! 46 yaşında yıllara meydan okuyor
3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi 3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı! Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak
Televizyon dünyasında büyük kriz Diziler birer birer ekrandan çekiliyor Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor
10:54
Birinci sıra şaşırttı 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
10:31
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü Trump’a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
10:29
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
10:10
Trump’ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
10:05
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 11:12:46. #.0.3#
SON DAKİKA: DPÜ'nün ev sahipliğinde Sualtı Hokeyi Cumhuriyet Kupası'nda 45 takım mücadele etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android