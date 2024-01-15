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Dries Mertens: 'Bugün ben olurum, perşembe günü başka bir oyuncu olur' - Son Dakika
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Dries Mertens: 'Bugün ben olurum, perşembe günü başka bir oyuncu olur'

Galatasaray forması giyen Dries Mertens, Süper Lig'in 20'nci haftasında Kayserispor'u mağlup ettikleri maçın ardından takımdaki rolü hakkında konuştu. Mertens, Türkiye'nin en büyük takımında oynadıklarını belirterek, 'Bugün ben hallettim başka bir gün başka bir oyuncu da halledebilir' dedi. Ayrıca, atmosfer ve Trabzonspor maçıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Dries Mertens: \'Bugün ben olurum, perşembe günü başka bir oyuncu olur\'
15.01.2024 - 23:57,  Güncelleme: 23:59
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Galatasaray forması giyen Dries Mertens, "Bugün ben olurum, perşembe günü başka bir oyuncu olur. Biz burada Türkiye'nin en büyük takımında oynuyoruz. Bugün ben hallettim başka bir gün başka bir oyuncu da halledebilir" dedi.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Dries Mertens, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Mertens, "Elbetteki bu akşam daha iyisini yapabilirdik. Tabii sakatlarımızın olduğunu da söyleyebiliriz. 2-0 olabilirdi maç ancak bunu yapmakta zorlandık" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN BEN OLURUM, PERŞEMBE GÜNÜ BAŞKA OYUNCU OLUR"

Takımdaki rolüyle ilgili konuşan Dries Mertens, "Evet, dediğiniz gerçek. Bu benim rolüm olabilir. Kulüp belki de beni bunun için buraya getirdi. Bugün ben olurum, perşembe günü başka bir oyuncu olur. Biz burada Türkiye'nin en büyük takımında oynuyoruz. Bugün ben hallettim başka bir gün başka bir oyuncu da halledebilir" dedi.

"KENDİMİZE ODAKLANMALIYIZ"

Tecrübeli futbolcu, mücadelenin 28'inci dakikasında iptal olan golle ilgili, "Bence bu akşam hakemle ilgili konuşmamamız lazım. Bizim sadece işleri daha iyi yapmamız gerekiyor. Burada daha çok aynaya bakıp kendimize odaklanmalıyız. Açıkçası hakemlerle ilgili olaylardan sonra onlara daha çok saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ben sarı kart aldım. Burada daha çok konuşulması gereken biziz ve hakemlere saygı göstermemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"MUHTEŞEM BİR ATMOSFERDE OYNUYORUZ"

Atmosfer ve Trabzonspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan Dries Mertens, "Gelecek haftayla ilgili zor bir maç olacağını düşünüyorum ben de. Ali Sami Yen'de kazanıyoruz çünkü muhteşem bir atmosfer var. Ben bir sürü statta senelerce oynadım. Hatta bugün pazartesi olmasına rağmen taraftarlarımız buraya geldi. 36 yaşındayım ve buradaki atmosferin dünyadaki en güzel atmosferlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bugün 1-1 olduğunda da desteklerini sundular ve bize enerji sundular. Dolayısıyla burada, Ali Sami Yen'de muhteşem bir atmosferde oynuyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA
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