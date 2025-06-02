Dries Mertens Türkiye'den Ayrıldı

- Dries Mertens ve ailesi Türkiye'den ayrıldı

İSTANBUL - Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Dries Mertens, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı.

Galatasaray'a 2022-2023 sezonunda transfer olan ve sarı-kırmızılılarla 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Dries Mertens'in, Türkiye macerası sona erdi. Sarı-kırmızılı takım ile olan sözleşmesi sona eren Mertens, ailesiyle birlikte ülkeden ayrıldı.

38 yaşındaki futbolcu, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla İtalya'ya gitti.

Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz hafta gerek Yenikapı Etkinlik Alanı gerekse de Rams Park'ta düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında takım arkadaşları ve taraftarlara gözyaşlarıyla veda etmişti.