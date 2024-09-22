Drift Tutkunları İçin Unutulmaz Hafta Sonu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Drift Tutkunları İçin Unutulmaz Hafta Sonu

Drift Tutkunları İçin Unutulmaz Hafta Sonu

Fahim Sports Arena'da 28-29 Eylül'de gerçekleştirilecek Drift Car Park Challenge heyecan dolu olacak.

22.09.2024 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin tek lisanslı drift pisti Fahim Sports Arena, 28-29 Eylül tarihlerinde drift tutkunlarını ağırlayacak. Kadın ve urban araç kategorilerinde çekişmeli yarışların yanı sıra, dünya çapında pilotlar performans sergileyecek.

Motor sporları tutkunları için büyük bir heyecanla beklenen Drift Car Park Challenge, 28-29 Eylül tarihlerinde Gebze'deki Fahim Sports Arena'da gerçekleştirilecek. Türkiye'nin tek lisanslı drift pistinde düzenlenecek bu organizasyon, driftseverler için unutulmaz bir hafta sonu vadediyor.

4 ayaktan oluşacak olan organizasyon; genel, kadın ve urban araç kategorilerinde yarışlara sahne olacak. Kadın pilotlar, son yıllarda drift sporuna olan ilgilerini artırarak izleyicilerin gözdesi haline geldi. Hande Tancar, Burcu Çetinkaya gibi başarılı Türk kadın pilotlar bu organizasyonda performanslarını sergilerken, İranlı driftçi Melika Movahed de kadın drift tutkunlarına ilham verecek. Ayrıca, Kıbrıs'tan gelen ve dünya çapında başarılara imza atan İbrahim Yücebaş, pistteki yeteneklerini izleyicilere sunacak.

Etkinliğin dikkat çeken bir diğer özelliği, urban araçların özel drift araçlarına karşı vereceği mücadele. Bu rekabet, motorsporlarına gönül verenlerin büyük bir merakla beklediği anlardan biri olacak.

Etkinlikte sadece drift tutkunlarını değil, canlı DJ performansı, yarış simülatörleri, araba kulüpleri ve çeşitli deneyim alanları ile motor sporlarını yakından tanımak isteyen izleyicileri de doyasıya eğlence bekliyor.

İran, Azerbaycan, Kıbrıs ve Türkiye'den birçok başarılı pilotun katılacağı bu uluslararası etkinlik, aynı zamanda sokak yarışçılarını pistlere kazandırmayı hedefleyen önemli bir sosyal sorumluluk projesi niteliği taşıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Türkiye, 3-sayfa, Dünya, Eylül, Gebze, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Drift Tutkunları İçin Unutulmaz Hafta Sonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:07 Komşu felaketi yaşıyor Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52’ye yükseldi Komşu felaketi yaşıyor! Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi
12:21 Nevzat Bahtiyar’ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır’da aldı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı
12:03 Başrolde yine olay adam var Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti Başrolde yine olay adam var! Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti
10:54 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor
13:28 6 yaşındayken kaçırılan çocuk, 73 yıl sonra yeğenin yaptırdığı DNA testi sayesinde bulundu 6 yaşındayken kaçırılan çocuk, 73 yıl sonra yeğenin yaptırdığı DNA testi sayesinde bulundu
12:48 15 gün önce geçirdiği gribal enfeksiyon genç hemşireyi hayattan kopardı 15 gün önce geçirdiği gribal enfeksiyon genç hemşireyi hayattan kopardı
12:41 Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde önemli değişiklik Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde önemli değişiklik
12:33 Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım
12:21 Film sahnesi değil gerçek Ekiplerin baskın yaptığı konteynerden neler çıktı neler Film sahnesi değil gerçek! Ekiplerin baskın yaptığı konteynerden neler çıktı neler
11:35 Metin Arolat’ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı Metin Arolat'ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde! Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı
11:28 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı Bakan Tekin’den açıklama var Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var
11:14 TBMM’de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı TBMM'de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı
10:52 Metin Arolat’ın son anları Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı Metin Arolat'ın son anları! Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı
10:15 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak
10:10 Metin Arolat’ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 14:36:51. #1.11#
SON DAKİKA: Drift Tutkunları İçin Unutulmaz Hafta Sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement