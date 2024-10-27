Drogba, Süper Lig\'in eski şampiyonu Bursaspor\'u satın almak için harekete geçti

Spor

Geri sayım başladı! E-Devlet\'e müthiş bir hizmet daha geliyor

2013-2014 yılları arasında Galatasaray'da top koşturan Drogba, Türkiye'deki başarılı kariyerini bir futbol kulübü satın alarak taçlandırmak istiyor.

2 KULÜP GÜNDEME GELDİ AMA...

Alt liglerden birçok takımla görüşen Drogba'nın Sakaryaspor ve Altınordu ihtimali üzerinde durduğu ancak bu iki kulüpten vazgeçerek TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor'da karar kıldığı öne sürüldü.

TARAFTAR KİTLESİ ETKİLEDİ

Yıldız ismin bu tercihinde Bursaspor'un köklü geçmişi, taraftar kitlesi ve Süper Lig'de daha önce şampiyon olmasının etkili olduğu öğrenildi.