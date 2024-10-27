Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti - Son Dakika
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Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti

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Galatasaray'ın efsane golcüsü Didier Drogba, TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor'u satın almak için harekete geçtiği iddia edildi. Drogba'nın tercihinde Bursaspor'un köklü geçmişi, taraftar kitlesi ve Süper Lig'de daha önce şampiyonluk yaşamasının etkili olduğu öğrenildi.

27.10.2024 13:47  Güncelleme: 13:59
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2013-2014 yılları arasında Galatasaray'da top koşturan Drogba, Türkiye'deki başarılı kariyerini bir futbol kulübü satın alarak taçlandırmak istiyor.

2 KULÜP GÜNDEME GELDİ AMA...

Alt liglerden birçok takımla görüşen Drogba'nın Sakaryaspor ve Altınordu ihtimali üzerinde durduğu ancak bu iki kulüpten vazgeçerek TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor'da karar kıldığı öne sürüldü.

TARAFTAR KİTLESİ ETKİLEDİ

Yıldız ismin bu tercihinde Bursaspor'un köklü geçmişi, taraftar kitlesi ve Süper Lig'de daha önce şampiyon olmasının etkili olduğu öğrenildi.

Drogba, Süper Lig\'in eski şampiyonu Bursaspor\'u satın almak için harekete geçti

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Son Dakika Spor Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Levent Tasdelen:
    hey gidi Drogba hey ne günlerdi bir zamanlar o 8taşın kocası bende ferhatın babasıydım :)) 176 20 Yanıtla
  • Türk:
    Bursaspor gibi şerefli kulüpler Cumhuriyeti'in yüz akı Galatasaray'ın rakibi olmayı hekediyor. Uefa sitesinde şike yapmış gözüken takımlar ülke futbolundan temizlenmeli kapatılmalı. Ankaragücü Bursaspor gibi kulüpler en üst liglerde oynamalı. 95 25 Yanıtla
    Erhan Kırmızı:
    Yıllarca fetönün çanağını tutan, efsane dedikleri oyuncularından biri vatan haini biri kendi taraftarına hırsız diyen biri hastane basan, yasadışı bahis, karaborsa her türlü pisliğim döndüğü fetönün kumpaslarıyla olduğu açık açık belgelenmiş bi duruma hala şike diyerek fetö ağızıyla konuşan bi kulübün taraftarımı diyor bunları. Ülkenin özeti gibisin 1 1
  • Türk:
    saksofoncuferatBursaspor gittiğinden beri takımının derbi maçını izleyemiyor özlemiştir :) Drogbanın gelmesi tatmin edecektir en çok saksofoncuferatsevinecek :D:D:D 95 8 Yanıtla
  • Türk:
    saksofoncuferatDrogbayı görünce koşar şimdi :))))))) salıncak yetmiyor, büyük almayı seviyor olmalı ki sürekli Galatasaray ve futbolcuları ağzında :))))) Acı vererek her gün inletir ağlatır işte böyle Galatasaray :D 85 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    adamı 5saray formasıyla haber yapmanızı mantığı nedir 14 71 Yanıtla
    Ali Arat:
    sen dunku imralidakinpoce sayin diyen yavsak degilmisin 2 0
    MUHAMMED EBZAL:
    5 degil 6saray 0 0
    Abdulselam Gelturan:
    Ferhat dalyavrak inşallah başına taş düşer 0 0
    Felsefi Sözler:
    La fero senin işin yok heral,küçükken hep seni dışladılar, 0 0
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