2013-2014 yılları arasında Galatasaray'da top koşturan Drogba, Türkiye'deki başarılı kariyerini bir futbol kulübü satın alarak taçlandırmak istiyor.
Alt liglerden birçok takımla görüşen Drogba'nın Sakaryaspor ve Altınordu ihtimali üzerinde durduğu ancak bu iki kulüpten vazgeçerek TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor'da karar kıldığı öne sürüldü.
Yıldız ismin bu tercihinde Bursaspor'un köklü geçmişi, taraftar kitlesi ve Süper Lig'de daha önce şampiyon olmasının etkili olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti - Son Dakika
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