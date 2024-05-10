Duchenne Musküler Distrofi hastası Muhammed Gökkaya, boccede şampiyonluk hedefliyor

Spor

Sivas'ta doğuştan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası olarak dünyaya gelen 37 yaşındaki Muhammed Gökkaya, boccede Avrupa, dünya ve paralimpik oyunları şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Arkadaşı sayesinde 10 yıl önce tanıştığı Bocce Milli Takımı Antrenörü Şefika Şeker Kaygusuz ile spora başlayan Gökkaya, kısa sürede bu branşta Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Avrupa Şampiyonası'nda istediği başarıyı yakalayamayan Gökkaya, yeni başarılan kazanma hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

Aynı zamanda şair olan ve "Güllerimiz" ile "Uçan Güvercinlerimiz" adlı şiir kitaplarını çıkartan Muhammed Gökkaya, AA muhabirine, doğuştan kas hastası olduğunu ve arkadaşı sayesinde bocce ile tanıştığını söyledi.

Kısa sürede çiftler kategorisinde takım arkadaşı Ferdi Kahraman ile Türkiye şampiyonu olduğunu belirten Gökkaya, 2015 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ise Türkiye'yi temsil ettiğini dile getirdi.

"Hedefim yeniden şampiyonluk"

Son 10 yılda düzenlenen şampiyonalarda çeşitli dereceler elde ettiğini ve Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde elendiklerini anlatan Gökkaya, "Her sene düzenli olarak bocce müsabakalarına katılıyoruz. Bu yıl düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda hedefim birincilik. İlerleyen süreçte de Avrupa şampiyonluğu hedefliyorum." dedi.

Gökkaya, sporla tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hiçbir şey yapamaz denilen engellilerin neler yapabileceğini, başarabileceğini, nelerin üstesinden gelebileceğini insanlara göstermiş olduk. Hareket ettiğimizden dolayı kendimizi daha zinde hissediyoruz. Psikolojik açıdan da kendimizi motive ediyor ve rahat hissediyoruz. İnsanlar hiçbir zaman engelinin arkasına sığınıp hayattan elini ayağını çekmemeli. 'Hayatta biz de varız' denmesi gerekiyor. Katıldığım tüm müsabakalarda engellilerle tanışma ve hepsiyle arkadaş olma fırsatı buluyoruz."

Hedefleri hakkında bilgi veren Gökkaya, "Yeni dereceler yaparak paralimpik oyunlarına katılmak istiyorum. Spor salonunda olmadığım zaman evde antrenmanlara devam ediyorum. Azmeden başarır." şeklinde konuştu.

Bocce antrenörü Alparslan Bakaroğlu ise engellilerin bu spora kazandırılmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Bu insanları evlerinden çıkartıp spora kazandırmak, bizim için ayrı bir mutluluk." değerlendirmesinde bulundu.