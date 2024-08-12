Dünya Düzce Günleri'nde Spor Etkinlikleri Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dünya Düzce Günleri'nde Spor Etkinlikleri Büyük İlgi Gördü

Dünya Düzce Günleri\'nde Spor Etkinlikleri Büyük İlgi Gördü

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Düzce Günleri'nde 8 gün boyunca Anıtpark Meydanı'nda gerçekleştirilen spor etkinlikleri, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Açık havada voleybol, futbol, basketbol, tenis gibi spor oyunlarına ek olarak çeşitli tek kişilik spor oyunları da yapıldı. Oyunlara yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

12.08.2024 16:11  Güncelleme: 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Düzce Günleri'nde düzenlenen spor etkinlikleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Düzce Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Dünya Düzce Günleri'nde 8 gün boyunca Anıtpark Meydanında spor etkinlikleri gerçekleştirildi. Açık havada voleybol, futbol, basketbol, tenis gibi bilinen spor oyunlarının yanı sıra çeşitli tek kişilik spor oyunları ile meydanı halk bir an olsun boş bırakmadı. 8 gün boyunca düzenlenen ve yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı oyunlar ilgi gördü. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Basketbol, Voleybol, Futbol, Tenis, Dünya, Spor, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Düzce Günleri'nde Spor Etkinlikleri Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
15:15 Görüntü infial yaratmıştı İntikam yemini eden Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Karşılık verilecek Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek
14:22 Özdağ’dan Akşener’le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce ’Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce 'Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
13:55 Komşu alevler içinde kaldı 40 ayrı yangın başkent sınırına dayandı Komşu alevler içinde kaldı! 40 ayrı yangın başkent sınırına dayandı
08:39 Kılıçdaroğlu, “Geri dönüyor“ iddiasını yanıtladı Erdoğan’dan dikkat çeken teklif Kılıçdaroğlu, "Geri dönüyor" iddiasını yanıtladı! Erdoğan'dan dikkat çeken teklif
08:27 Bahçeli’nin tuttuğu takımdan Amedspor’a bozkurtlu karşılama Bahçeli'nin tuttuğu takımdan Amedspor'a bozkurtlu karşılama
07:45 AK Parti MYK toplanıyor Gündemde tartışmaların odağındaki iki isim var AK Parti MYK toplanıyor! Gündemde tartışmaların odağındaki iki isim var
07:43 Nazar değmesin diye takılan muska 3 kişiyi az kalsın öldürüyordu Nazar değmesin diye takılan muska 3 kişiyi az kalsın öldürüyordu
23:56 Kastamonu’da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı Kastamonu'da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı
23:32 Tuzla’da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı
23:29 Dehşete düşüren olay Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü Dehşete düşüren olay! Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 17:06:45. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Düzce Günleri'nde Spor Etkinlikleri Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement