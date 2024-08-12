Dünya Düzce Günleri\'nde Spor Etkinlikleri Büyük İlgi Gördü

Spor

Dünya Düzce Günleri'nde düzenlenen spor etkinlikleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Düzce Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Dünya Düzce Günleri'nde 8 gün boyunca Anıtpark Meydanında spor etkinlikleri gerçekleştirildi. Açık havada voleybol, futbol, basketbol, tenis gibi bilinen spor oyunlarının yanı sıra çeşitli tek kişilik spor oyunları ile meydanı halk bir an olsun boş bırakmadı. 8 gün boyunca düzenlenen ve yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı oyunlar ilgi gördü. - DÜZCE