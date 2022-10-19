Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda ilk kez Türk hakem çifti görev alacak - Son Dakika
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Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda ilk kez Türk hakem çifti görev alacak

19.10.2022 22:46
Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda ilk kez Türk hakem çifti görev alacak

Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda ilk kez Türk hakem çifti görev yapacak.

Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda ilk kez Türk hakem çifti görev yapacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de görev yapan hakemler Kürşad Erdoğan ile İbrahim Özdeniz, 12-29 Ocak 2023 tarihlerinde Polonya ve İsveç'in ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda görev alarak bir ilki gerçekleştirecek.

Kadın hentbol hakemleri Mehtap Şimşek ile Pınar Ünlü ise Faroe Adaları ve Kosova arasında 3 ve 5 Kasım tarihlerinde oynanacak 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa elemesi müsabakalarında görev alacak.

Kaynak: AA
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İsveç, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda ilk kez Türk hakem çifti görev alacak - Son Dakika

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